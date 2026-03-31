Ngày 31-3, TAND TPHCM quyết định tạm hoãn phiên xét xử Nguyễn Đình Trúc Phương (SN 1984; quê TPHCM) cùng đồng phạm về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



"Mắt xích" trong đường dây

Theo HĐXX, việc hoãn phiên toà nhằm là rõ thêm một số tình tiết liên quan đến các bị cáo, nhất là Nguyễn Thanh Cường (SN 1997; quê An Giang).

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Nguyễn Đình Trúc Phương là một "mắt xích" trong đường dây ma túy do Nguyễn Thanh Cường điều hành, có các hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia sang Úc qua đường hàng không. Nhóm bị cáo đã vận chuyển, cất giấu hơn 45 kg ma túy các loại.

Chiều 19-10-2023, trước một căn nhà trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú trước đây, Công an quận địa phương đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Đình Trúc Phương có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trúc Phương cầm một hộp giấy chứa 1.993,86 gam ma tuý đá và 99,91 gam Ketamine.

Ban đầu, Trúc Phương thừa nhận được một người phụ nữ tên "Bé Điệu" thuê nhận, cất giữ ma túy để giao lại cho người khác. Sau đó, Trúc Phương thay đổi lời khai, khẳng định chỉ nhận hàng thuê mà không hề biết bên trong có chứa ma túy.



Đối mặt với hình phạt nghiêm khắc

Dù vậy, lời khai ngoại phạm này đã bị cơ quan điều tra lật tẩy, căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội quả tang và đặc biệt là dữ liệu trích xuất từ ứng dụng Zalo trên điện thoại của Trúc Phương.

Cụ thể, vào ngày bị bắt, "Bé Điệu" đã gửi tin nhắn thoại cho Phương với nội dung: "Anh Tý ơi chuẩn bị nhận gói hàng của Châu gửi qua nè". Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định Trúc Phương hiểu rõ gói hàng này chứa ma túy để mang đi giao cho khách theo chỉ đạo. Ngoài ra, lịch sử giao dịch còn cho thấy đây không phải lần đầu Phương thực hiện hành vi này. Vào đầu tháng 9-2023, bị cáo cũng đã nhận một gói ma túy từ "Bé Điệu" để giao cho một người tên Tân và được trả công 300.000 đồng.

VKSND TPHCM truy tố Trúc Phương về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm h, khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Với khối lượng ma túy vận chuyển lên đến hơn 2 kg, bị cáo đang phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.