Lật tẩy bí mật Tam giác quỷ Bermuda, hóa ra chứa sự thật bất ngờ

1. Tam giác quỷ Bermuda là gì?

Cái tên Tam giác quỷ Bermuda hay còn được gọi là Tam giác Quỷ lần đầu tiên được biết đến khi cái tên này được nhắc tới trong bài viết của Vincent Gaddis trên tạp chí "Tàu buôn lớn". Trong bài viết này, hình ảnh tam giác quỷ Bermuda là một khu vực có hình tam giác không cố định ở hướng Tây của phía Bắc Đại Tây Dương. Trong suốt nhiều năm, tại nơi này đã diễn ra vô số vụ biến mất bí ẩn của nhiều chuyến bay và tàu thuyền.

2. Tam giác quỷ Bermuda nằm ở đâu?

Tam giác Bermuda nằm trên đại dương nào? Theo tác giả người Mỹ - Vincent Gaddis đã ranh giới của tam giác quỷ được xác định từ quần đảo Bermuda, thành phố Miami cho tới đảo Puerto Rico và có diện tích lên tới 70.000 km2. Ông đã đưa ra công bố này vào năm 1964 trong một bài viết trên tạp chí Argosy và gọi nơi này là "Tam giác quỷ chết người".

Tam giác quỷ Bermuda là một phần trong tuyến đường vận tải biển đông đúc nhất thế giới. Mỗi ngày, khu vực này đón một số lượng lớn tàu thuyền di chuyển tới Mỹ, Caribbean và châu Âu. Không những vậy, vùng tam giác nổi tiếng nguy hiểm này còn là một phần thuộc châu Âu.

Hình ảnh tam giác quỷ Bermuda nằm ở Đại Tây Dương và ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Mỹ. (Ảnh: Sohu)

Nhiều thập kỷ trôi qua, người ta nảy sinh nhiều nghi ngờ về sự bất thường và bí ẩn diễn ra ở nơi đây, đặc biệt là khi có nhiều tàu thuyền và máy bay đột nhiên mất tích không lý do. Và sự nghi ngờ này ngày càng có cơ sở khi Edward Van Winkle Jones (phóng viên của hãng thông tấn Mỹ Associated Press) đưa ra cáo buộc trong một bài báo được đăng trên tờ The Miami Herald vào ngày 17/09/1950.

Sau đó rất nhiều vụ mất tích xảy ra khiến cho nhiều người dần dần tin rằng tam giác quỷ thực sự có liên quan tới việc này.

3. 5 vụ mất tích bí ẩn, nổi tiếng tại tam giác quỷ Bermuda

Trên thực tế những câu chuyện kỳ bí xung quanh tam giác quỷ Bermuda xuất hiện kể từ rất lâu về trước, nhiều người cho rằng nó bắt đầu từ thời đại của Christopher Columbus. Vào ngày 04/03/1914, tàu chiến USS Cyclops của Hải Quân Mỹ đã biến mất tại Bermuda khiến người ta đặc biệt chú ý. Không những vậy, vùng tam giác quỷ này còn gắn với nhiều câu chuyện mất tích khó lý giải khác.

Vụ biến mất của tàu chiến USS Cyclops

Được biết vào năm 1918, tàu USS Cyclops đang trên đường từ Brazil tới Baltimore, cùng 10.800 tấn quặng mangan, đã bị mất tín hiệu khi đi qua tam giác quỷ Bermuda. Số người trên tàu mất tích khi đó lên tới hơn 300 thủy thủ đã khiến cho câu chuyện này trở nên nổi tiếng nhất trong lịch sử của hải quân Mỹ.

Câu chuyện về con tàu Mary Celeste

Con tàu Mary Celeste chở thuyền trưởng Benjamin Briggs, vợ cùng con gái và 7 thủy thủ tiến hành chuyến đi từ New York tới Ý. Thế nhưng vào tháng 12/1872, người ta đã tìm thấy con tàu này ở gần tam giác quỷ với mọi thứ còn nguyên vẹn trừ những người trên tàu đã biến mất. Đến nay, nhân loại vẫn chưa tìm được câu trả lời vì sao con tàu Mary Celeste lại biến mất dù không hỏng hóc gì.

Bí ẩn tàu Ellen Austin

Năm 1881, tàu Ellen Austin đang trên đường từ London đến New York, nhưng khi đến gần tam giác quỷ Bermuda thì gặp sự cố bất ngờ. Họ vô tình đụng trúng một con tàu không người lái trôi dạt trên biển. Khi đó, thuyền trưởng của tàu Ellen Austin đã cử một nhóm thủy thủ sang kiểm tra con tàu kia. Họ phát hiện trên tàu còn có 1 lô hàng được đóng gói cẩn thận nhưng không có dấu vết của ai trên tàu.

Đã có hơn 300 tàu thuyền bị mất tích bí ẩn tại khu vực tam giác quỷ. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, thuyền trưởng quyết định dùng móc nối kéo theo tàu Ellen Austin về nơi tập kết nhưng trong lúc di chuyển đột nhiên con tàu vô chủ tách ra và biến mất. Một tuần sau, trong lúc tìm kiếm nhóm thủy thủ đang bị kẹt trên con tàu bí ẩn kia, thuyền trưởng tàu Ellen Austin bất ngờ nhìn thấy nó đang trôi dạt trên biển. Thuyền trưởng đem theo vài người tiếp cận và lên tàu kiểm tra nhưng lập tức rơi vào hoảng sợ tột độ khi phát hiện ra nhóm thủy thủ của ông cũng biến mất không dấu vết.

Vụ mất tích tàu Carroll A. Deering

Sự biến mất của tàu Carroll A. Deering là một trong những bí ẩn được nhắc tới nhiều nhất của thế kỷ 20. Khi đó là vào tháng 1/1921, tàu Carroll A. Deering thông báo rằng họ bị mắc kẹt tại Hatteras Diamond Shoals thuộc North Carolina.

Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ từ Barbados đã lập tức tới ứng cứu, tuy nhiên, thứ họ tìm thấy khi tới nơi chỉ là một con tàu bị bỏ hoang và không có dấu hiệu nào chứng tỏ sự hiện diện của các thủy thủ đoàn.

Đội máy bay ném bom "Chuyến bay 19"

Vào ngày 05/12/1945, đội máy bay ném bom gồm 14 không binh của Mỹ có tên gọi là "Chuyến bay số 19" trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện và bay trên vùng trời khu vực tam giác quỷ Bermuda thì bất ngờ mất tích. Đáng sợ, một tàu chiến cùng 13 người được cử đi tìm kiếm đội bay cũng biến mất một cách bí ẩn như vậy.

Ngoài ra, chiếc máy bay chở khách DC-3 trong hành trình từ San Juan, Puerto Rico tới Miami với 3 thành viên phi hành đoàn cùng 29 vị khách cũng biến mất sau khi bay qua khu vực tam giác quỷ.

Trong nhiều thế kỷ, hàng nghìn người đã biến mất không dấu vết khi đi qua tam giác quỷ Bermuda. (Ảnh: Sohu)

Để giải thích cho sự biến mất bí ẩn của hàng nghìn người trong hơn 100 năm qua, nhiều người đã đưa ra vô số giả thuyết gắn tam giác quỷ Bermuda với người ngoài hành tinh, thành phố Atlantis, lỗ giun tới từ vùng không gian khác hay sóng sát thủ…

4. Vén màn bí mật tam giác quỷ Bermuda

Trong một số tài liệu được công bố mới đây, các học giả đã đưa ra lý giải làm sáng tỏ cho sự biến mất không chút dấu vết của 300 tàu thuyền và 75 máy bay tại tam giác quỷ Bermuda. Cùng tìm hiểu một số lý giải mà các nhà khoa học đã đưa ra nhé!

Do các yếu tố địa hình, thời tiết và kỹ thuật

Sau một thời gian dài nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học Anh cho rằng nguyên nhân khiến hàng nghìn người mất tích bí ẩn tại tam giác Bermuda là do các yếu tổ từ địa hình vùng biển, thời tiết phức tạp và sự cố kỹ thuật trong lúc vận hành.

Sự xuất hiện của các khối đá vôi

Trong bộ phim tài liệu của Anh có tên "Hút cạn tam giác quỷ Bermuda", một nhóm các nhà thăm dò đã tìm ra câu trả lời cho bí ẩn gây tranh cãi hàng trăm năm qua của tam giác quỷ. Họ đã sử dụng công nghệ bản đồ Mặt trời và phát hiện ra rằng khu vực này ẩn chứa vô số những mối nguy hiểm đáng sợ. Đó là những khối đá vôi khổng lồ hình thành hàng triệu năm dưới vùng biển này.

Những khối đá này rất cứng và sắc, khi thủy triều xuống thấp chúng sẽ trồi lên nhưng rất khó bị phát hiện khi biển lặng. Chính vì sự nguy hiểm tiềm ẩn này nên đã có rất nhiều con tàu gặp nạn và biến mất dù thời tiết rất đẹp.

Trong các công bố gần đây, nhiều học giả đã tìm ra lời giải cho các vụ mất tích bí ẩn tại tam giác quỷ Bermuda. (Ảnh: Sohu)

Dòng hải lưu cực mạnh

Theo các nhà hải dương học, ở khu vực tam giác quỷ Bermuda có một dòng hải lưu vịnh cực mạnh chảy ngang qua đây. Nó vừa khỏe lại vừa chảy nhanh nên mọi dấu vết của bất cứ vụ tai nạn nào đều có thể bị xóa sạch chỉ trong một phút.

Trục trặc kỹ thuật

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, nhiều vụ tai nạn tại tam giác quỷ Bermuda là do gặp trục trặc về kỹ thuật. Nguyên nhân này đã được xác nhận bởi các nạn nhân còn sống trong các vụ máy bay mất tích khi bay ngang qua vùng biển này.

Thời tiết phức tạp

Thời tiết trên vùng biển tam giác quỷ vô cùng phức tạp nên nó cũng là một yếu tố gây ra các vụ mất tích. Đặc biệt là với những vụ mất tích trước đó, khi điện tín còn chưa ra đời, các đoàn thủy thủ sẽ rất khó để nhận được tin báo về cơn bão đang đến gần.

Do các túi khí metan khổng lồ

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra bên dưới đáy biển của khu vực tam giác quỷ Bermuda có sự hiện diện của nhiều túi khí metan khổng lồ. Chúng đã hình thành do sự biến động của địa chất từ cách đây hàng triệu năm. Nếu như dưới đáy biển xuất hiện các trận động đất hoặc nứt gãy thì những túi khí metan này sẽ phụt lên mặt nước.

Lượng khí metan trên đường đi lên mặt nước sẽ tạo thành những bong bóng khí lớn gây giảm tỉ trọng của vùng nước xung quanh xuống vô cùng thấp. Điều này khiến cho các con tàu đi qua sẽ bị mất sức nổi và rất dễ đắm. Hơn nữa, khí metan là loại khí dễ cháy nên nó có thể khiến cho động cơ máy bay bị ngừng hoạt động hoặc phát nổ khi bốc lên cao.

Dù bí mật của tam giác quỷ đã bị giải mã nhưng đây vẫn là khu vực thu hút nhiều người muốn tới mạo hiểm khám phá. (Ảnh: Sohu)

Do sóng thủy quái

Các nhà khoa học Anh đã sử dụng phương pháp mô phỏng để tái tạo những con sóng thủy quái tại khu vực biển tam giác quỷ Bermuda trong bộ phim tài liệu "Bí ẩn tam giác quỷ". Trong giới khoa học, chúng được gọi là những con sóng độc với độ cao 30m có thể nhấn chìm bất cứ loại tàu thuyền nào dù có kích thước lớn tới đâu.

Theo nhà khoa học đại dương và trái đất – Simon Boxall, họ đã tiến hành nghiên cứu này dựa trên những ghi nhận bằng vệ tinh về hiện tượng sóng thủy quái đã xuất hiện tại biển Nam Phi vào năm 1997. Ông cũng cho rằng tam giác quỷ có thể đã từng xảy ra 3 trận bão lớn tới từ các hướng khác nhau trong cùng một lúc và tạo thành con sóng thủy quái. Với những con sóng lớn như vậy, việc chiến hạm USS Cyclops khổng lồ mất tích chỉ trong một vài phút là hoàn toàn có thể.

Từ những nghiên cứu trên, chúng ta có thể thấy rằng bí mật của tam giác quỷ Bermuda đã được làm sáng tỏ. Dù rằng vẫn còn rất nhiều công trình nghiên cứu sẽ được công bố trong tương lai giúp cho nhân loại hiểu rõ hơn về khu vực này, thế nhưng với nhiều người tam giác quỷ vẫn là nơi đến đầy hấp dẫn.