Lật tẩy "bí mật" bên trong thùng phi chiếc xe tải chở hải sản tươi sống qua chốt kiểm dịch Covid-19

Tổ kiểm soát an toàn giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hải Phòng mới đây đã phát hiện chiếc xe tải mang BKS 89C - 240.91 "giấu" một người ở thùng xe, vượt chốt kiểm dịch Covid-19.

Theo thuật lại của Người lao động, xe này chuyên chở hàng hải sản tươi sống. Đêm 1/9, tài xế Nguyễn Xuân Hưởng (SN 1992, trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) lái xe chở hàng qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 ở ga Dụ Nghĩa, trên tuyến Quốc lộ 5, thuộc huyện An Dương. Xe đủ điều kiện qua chốt.

Tuy nhiên, khi đi vào TP Hải Phòng, tổ kiểm soát an toàn giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng phát hiện nghi vấn từ chiếc xe nên kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng phi chiếc xe tải có người đàn ông đang trốn.

Danh tính người trốn là Nguyễn Văn H. (SN 1970), bố đẻ của tài xế Nguyễn Văn Hưởng.

Người đàn ông trốn trong thùng xe trót lọt qua chốt kiểm dịch. Ảnh: An ninh Hải Phòng

Theo tờ An ninh Hải Phòng, tổ kiểm soát đã đưa hai cha con tài xế Hưởng điều khiển xe quay lại chốt kiểm soát dịch số 1 để làm việc. Tại đây, tài xế Nguyễn Xuân Hưởng khai nhận do cha mình không đủ điều kiện để qua chốt nên trốn vào trong thùng đằng sau xe tải ngồi, hòng đi qua chốt kiểm dịch vào TP Hải Phòng.

