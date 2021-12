Lật mặt “hot girl” ảo giăng lưới tình

Tá hỏa vì bị mạo danh

Một ngày đầu tháng 12-2021, chị Võ Thùy Tr. (SN 1987), nhân viên của một cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) đang làm việc ở công sở thì có một vị khách không mời tìm đến xin gặp. Người này tự xưng là Bùi Đức K. (SN 1995), chủ một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Ngay khi vừa gặp mặt, người này đã yêu cầu chị Tr. phải chuyển trả lại cho mình số tiền hơn 470 triệu đồng mà K. đã chuyển vào tài khoản do chị Tr. cung cấp trong suốt thời gian qua, khi giấc mộng yêu đương tan vỡ. Quá bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị Tr. đề nghị anh này ngồi lại để trình bày đầu đuôi câu chuyện, vì trên thực tế chị Tr. và K. chưa từng gặp nhau, cũng chưa bao giờ nói chuyện dù chỉ là qua mạng xã hội nên không có chuyện chị Tr. nhận tiền của anh này.

Gương mặt chị Tr. tại TP Vinh được Hiền sử dụng, cắt ghép thành nữ sĩ quan Công an để lừa tình trai trẻ.

Ngay sau đó, anh Bùi Đức K. đưa ra tài khoản Zalo có tên là "Lặng" và tài khoản Facebook "Út nhỏ", là các tài khoản đã kết bạn và nói chuyện với anh này trong suốt thời gian qua trên không gian ảo. Theo anh K., từ khoảng tháng 6-2021, anh K. nhận được lời mời kết bạn từ các tài khoản này, chủ nhân tự xưng là tên là Đỗ Hương, kèm theo là hình ảnh của một nữ sĩ quan công an xinh đẹp, hàm thiếu tá.

Khi anh K. đưa ra những hình ảnh từ Zalo này, chị Tr. giật mình bởi gương mặt của người trong ảnh là chính mình. Cũng theo lời kể của anh K., sau một thời gian ngắn quen biết nhau, dù chưa từng gặp mặt song "Đỗ Hương" thường xuyên kể về những chuyến đi trinh sát, đánh án khiến cho anh này tin rằng đây là cán bộ ngành Công an thật.

Cùng với đó, "Đỗ Hương" cho biết, bản thân vì lo sự nghiệp và mải mê làm giàu nên đến giờ vẫn đang độc thân. Giờ đây, khi tiền tài danh vọng có đủ, bản thân mới thấy cô đơn, trống trải nên đang có ý muốn tìm người bạn đời một cách nghiêm túc. Khi biết anh K. đang là một ông chủ xây dựng, "Đỗ Hương" cho biết, bản thân cũng đang có một công ty làm ăn bên ngoài và có ý muốn kết hôn với anh này để cùng nhau kết hợp làm ăn, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sau 3 tháng quen nhau, khi anh K. đã hoàn toàn tin tưởng vào người tình trên thế giới ảo. Đến tháng 9-2021, "Đỗ Hương" liên tục đưa ra các lý do khác nhau để nhờ anh K. chuyển tiền vào số tài khoản của mình. Do tin tưởng những thông tin mà "nữ sĩ quan" này đưa ra là đúng sự thật, anh K. đã 14 lần chuyển khoản vào tài khoản mà người tình cung cấp, với tổng số tiền là 470,2 triệu đồng.

Ngay sau đó, khi anh K. bảo đã hết tiền, ngay lập tức các tài khoản Facebook "Út nhỏ" và Zalo "Lặng" cũng biến mất. Biết mình bị lừa, từ hình ảnh người tình cung cấp, anh K. đã nhờ đến bạn bè là "đồng nghiệp" của nữ sĩ quan để tìm tung tích người này. May mắn, anh K. đã tìm được facebook của chị Tr., là người có gương mặt giống với người tình trên mạng. Ngay khi biết được địa chỉ mà chị Tr. đang làm việc, dù không thực sự hy vọng nhiều nhưng anh K. vẫn vào TP Vinh, tìm đến cơ quan chị Tr. để "xin lại tiền".

"Hot girl" ảo giăng lưới tình qua mạng

Kiên nhẫn nghe đầu đuôi câu chuyện, chị Võ Thùy Tr. hiểu rằng, mình bị một người lạ nào đó ăn cắp hình ảnh trên mạng xã hội, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa để hô biến thành nữ sĩ quan công an rồi lập tài khoản Zalo, Facebook ảo nhằm mục đích lừa tình, chiếm đoạt tiền. Chị hướng dẫn anh K. đến Công an Thị xã Hoàng Mai là nơi anh K. đang thi công công trình và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An để trình báo.

Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Công an Thị xã Hoàng Mai xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian kiên trì lần theo dấu vết của đối tượng trên nền tảng công nghệ số, đến ngày 18-12-2021, Ban chuyên án đã bắt giữ chủ nhân thực sự của các tài khoản Facebook "Út nhỏ" và Zalo "Lặng", chính là Cao Thị Thu Hiền (SN 1984), trú tại thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngay trong ngày, Hiền đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để mở rộng chuyên án, mở rộng điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối với Cao Thị Thu Hiền.

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Thu Hiền khai nhận: Vào khoảng tháng 6-2021 do không có công ăn việc làm ở nhà nhàn rỗi, Hiền đã lập 2 tài khoản Facebook và Zalo có tên "Út nhỏ" và "Lặng" và kết bạn với anh K. Để đạt được mục đích của mình, Hiền giới thiệu với anh K. tên là "Đỗ Hương" sinh năm 1995, trú tại TP Vinh, sống ở xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hiền tự xưng từng là học viên Học viện An ninh nhân dân, đang công tác tại Bộ Công an và có Công ty TNHH Việt Nhật, chuyên phân phối sữa TH và mua bán nông sản.

Nhằm che giấu tung tích của mình, cũng là cách để lừa anh K. một cách dễ dàng hơn, Hiền lên mạng xã hội Facebook để tìm hình ảnh của các cô gái có gương mặt khả ái. Khi vào Facebook của chị Tr., Hiền thấy chị này xinh đẹp nên đã âm thầm để chế độ theo dõi nhưng không kết bạn, sau đó tải tất cả hình ảnh của chị Tr. về, nhờ đến kĩ xảo photoshop để cắt ghép gương mặt chị này vào hình của một nữ thiếu tá Công an nhân dân. Cùng với đó, Hiền âm thầm theo dõi dòng thời gian mà chị Tr. đăng tải lên Facebook mỗi ngày, khi thấy chị này cập nhật địa điểm ở đâu, ngay lập tức Hiền tải về, đăng lên dòng thời gian facebook ảo do mình lập ra, mục đích là để anh K. hoàn toàn tin tưởng.

Cứ như vậy, sau 3 tháng quen biết, hứa hẹn yêu đương khiến anh K. nhanh chóng say và sập "bẫy tình" trước những lời đường mật, nồng thắm mà "Đỗ Hương" mang lại. Khi biết "cá đã cắn câu", Hiền bắt đầu hỏi vay tiền của anh K. với nhiều lý do như: Mua đất, trả tiền thuốc, tiền ăn, mua điện thoại, xử lý hàng hóa bị giữ ở cửa khẩu… từ ngày 12-9-2021 đến cuối tháng 11-2021, anh K. chuyển vào số tài khoản mà Hiền cung cấp với tổng số tiền 470,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Hiền sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Thu Hiền để điều tra mở rộng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cao Thị Thu Hiền tại thời điểm bị bắt giữ.

Một cán bộ điều tra viên thuộc Đội 2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An cho biết, quá trình đấu tranh, truy vết để tìm ra chân tướng thật của đối tượng Cao Thị Thu Hiền gặp rất nhiều khó khăn, bởi mọi giao dịch đều diễn ra trên không gian mạng. Thực tế, anh K. cũng chưa từng gặp mặt người tình trong mộng của mình ở ngoài đời thực, cũng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu. Lần theo 2 địa chỉ mà người này cung cấp trong thời gian "yêu đương" cho anh K. tại Nghệ An và Hà Nội, trinh sát xác định đó là những địa chỉ ma, không có thật.

Tuy nhiên, từ những manh mối "thật" là các số điện thoại 0705.494.471 và 0899.602.160 mà Hiền sử dụng để liên lạc, kết bạn với anh K. trong thời gian quen nhau, cùng với đó là số tài khoản từ Ngân hàng Liên Việt Postbank mà mang tên mình mà Hiền cung cấp để nhận tiền, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng là người ở tỉnh Quảng Bình. Trực tiếp vào tận nơi để truy vết đối tượng, trinh sát nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi chính là Cao Thị Thu Hiền.

Thời gian này, Hiền đang trong thời gian thi hành án về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xét xử năm 2020.

Vụ án này thêm một lời cảnh báo cho mỗi người cần thận trọng với các mối quan hệ, kết bạn trên không gian mạng.