Khả năng đưa lực lượng quân sự nước ngoài vào Ukraine thêm lần nữa trở thành một trong những chủ đề chính trên các ấn phẩm truyền thông phương Tây từ vài ngày qua.

Nhiều tờ báo thậm chí đưa tin rằng việc thành lập trụ sở của các lực lượng đa quốc gia tại Ukraine (MNF-U) đã bắt đầu ở Kyiv, và bản thân lực lượng này có thể lên tới 20.000 quân,

Trước tình hình trên, câu hỏi về phản ứng có thể được Nga đưa ra nhằm đáp trả hành động của phương Tây trở nên đặc biệt liên quan.

Giờ đây, rõ ràng là việc dựa vào ngoại giao trong trường hợp trên là hoàn toàn không phù hợp. Về cơ bản, châu Âu đang liều lĩnh, hy vọng lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc phiêu lưu quân sự tại Ukraine. Do vậy dù muốn hay không, Moskva sẽ phải đáp trả, nhưng chính xác là như thế nào?

Nga có thể thực hiện cuộc tấn công phủ đầu vào lực lượng NATO tại Ukraine?

Trước hết, Nga có thể tự giới hạn mình ở việc phô diễn năng lực quân sự với đối thủ tiềm tàng. Điều này có thể bao gồm việc triển khai các phương tiện tấn công đến những vị trí dễ dàng nhìn thấy từ vệ tinh NATO, hoặc các cuộc tập trận thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân, điển hình như Zapad-2025 sẽ được tổ chức trong tương lai gần.

Nếu bước đi này không thể làm dịu những cái đầu nóng ở Paris, London và Berlin, Moskva sẽ phải nghiêm túc cân nhắc việc thực hiện cái gọi là hành động trừng phạt. Và mặc dù kịch bản như vậy không được nêu rõ trong học thuyết quân sự của Nga, nhưng không có nghĩa là nó không thể được thực hiện.

Tài liệu liên quan đề cập đến "các biện pháp khoanh vùng mối đe dọa và giảm leo thang xung đột bằng cách gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được cho một mục tiêu cụ thể".

Điều này nhiều khả năng là một hoặc vài địa điểm của quân đội nước ngoài trên đất Ukraine sẽ trở thành đối tượng bị tấn công tiềm tàng.

Mục đích của một cuộc tấn công như vậy, đầu tiên là gây ra tổn thất nghiêm trọng cho đối thủ, mặt khác để cảnh báo rằng những nỗ lực triển khai lực lượng tiếp theo sẽ dẫn đến một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nữa.

Ở giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng, vốn sẽ diễn ra sau những hành động tương ứng của Moskva, NATO sẽ mất hết động lực triển khai lực lượng tiếp theo tại Ukraine.

Đồng thời câu hỏi nên sử dụng loại vũ khí nào, thông thường hay hạt nhân, để thực hiện một "cuộc tấn công cảnh báo" vẫn còn bỏ ngỏ.

Về bản chất, lời cảnh báo này, mặc dù trông giống như một cuộc tấn công phòng ngừa, nhưng thực chất là một biện pháp phòng thủ của Nga.

Tuy nhiên cần phải hiểu rằng một bước đi như vậy tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Và câu hỏi đặt ra lúc này là ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn: Nga hay phương Tây?