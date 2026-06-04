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Lập nhóm Telegram để phát tán clip khiêu dâm, kiếm tiền bất chính

Nguyễn Thắng
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Tạo các nhóm Telegram kín, đăng tải nội dung đồi trụy để dụ người tham gia rồi thu phí từ 250.000 đến 400.000 đồng/người, một đối tượng đã biến không gian mạng thành công cụ kiếm tiền bất chính.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xóa một nhóm Telegram chuyên phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để thu lợi bất chính, đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng quản trị nhóm có hàng trăm thành viên tham gia.

Qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm Telegram hoạt động phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, thu tiền người dùng để truy cập nội dung nhạy cảm.

Lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Tiến Đức (SN 2003, trú tại Nghệ An) đến làm việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do muốn có tiền chi tiêu cá nhân, Đức đã tạo lập và quản trị các nhóm Telegram mang tên “LUIS BÁN NHÓM VIP 18” và “Kênh HSSV”.

Lập nhóm Telegram khiêu dâm để kiếm tiền bất chính bị Công an Bắc Ninh triệt phá - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đức.

Để thu hút người tham gia, đối tượng thường xuyên đăng tải các video có nội dung khiêu dâm , đồi trụy nhằm quảng bá, lôi kéo thành viên. Sau khi tạo được sự chú ý, Đức yêu cầu người dùng chuyển khoản từ 250.000 đến 400.000 đồng để được cấp quyền truy cập vào các nhóm kín chứa nội dung đồi trụy.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nhóm do Đức quản trị có hàng trăm thành viên tham gia. Nhiều trường hợp đã trả tiền để xem các nội dung vi phạm pháp luật. Quá trình khám xét, trích xuất dữ liệu điện tử, lực lượng Công an thu giữ khoảng 5GB dữ liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời xác minh các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định.

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Tags

nhóm Telegram khiêu dâm

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