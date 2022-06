Lập đỉnh với hơn 31.500 đồng/lít, giá xăng Việt Nam đang ở đâu?

Mới đây, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã phát thông tin về việc điều hành giá xăng dầu từ 15h chiều 1/6/2022. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 921 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 602 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 30.235 đồng/lít đồng/lít và xăng RON 95 là 31.578 đồng/lít.

Như vậy, mức giá của xăng E5RON92 hiện thấp hơn xăng RON95-III 1.243 đồng/lít, nếu không chi quỹ BOG ở mức 100 đồng/lít thì giá bán E5RON92 sẽ tăng 702 đồng/lít và giá bán sẽ là 30.335 đồng/lít. Đối với RON95-III nếu không chi quỹ BOG ở mức 500 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 1.421 đồng/lít và giá bán sẽ là 32.078 đồng/lít.

Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel lên 26.394 đồng/lít (tăng 841 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa là 25.346 đồng/lít (tăng 941 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) và dầu mazut 180CST 3.5S là 20.901 đồng/kg (tăng 303 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Đây là đợt tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 11 của mặt hàng này chỉ trong nửa đầu năm 2022. Trong năm nay giá xăng dầu liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014. Giá xăng liên tục tăng trong 5 kỳ điều hành gần đây. So với thời điểm giữa tháng 6/2021, mỗi lít xăng RON 95 đã đắt thêm 11.406 đồng; E5 RON 92 là 11.182 đồng.

Biến động giá xăng từ ngày 11/6/2021-1/6/2022

Theo Liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới trong thời gian giữa 2 kỳ điều hành giá vừa qua có nhiều biến động. Nguồn cung cho thị trường (nhất là khu vực Châu Âu) tiếp tục chịu ảnh hưởng từ việc các nước Châu Âu đã thống nhất tăng mức cấm vận đối với các sản phẩm xăng dầu từ Nga, trong khi đó tồn kho dầu thô của Mỹ vẫn ở mức thấp.

Về nhu cầu, việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Thượng Hải từ 1/6/2022 sẽ hỗ trợ cầu xăng dầu tăng mạnh và nhu cầu một số mặt hàng xăng, dầu tăng khi đang vào mùa lái xe mùa Hè tại Mỹ. Các yếu tố trên đã đẩy giá các mặt hàng xăng dầu tăng khá cao so với kỳ điều hành trước.

Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nhiều đại biểu tỏ ra sốt ruột với tình hình giá cả leo thang liên tục. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều thách thức vì giá cả xăng dầu tăng cao.

Ông đề nghị cần xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, gắn 2 biến số quan trọng là giá lương thực và giá xăng dầu. Đại biểu TP.HCM cho rằng cần giảm các loại thuế với giá xăng dầu. Bởi nếu không hạ nhiệt giá xăng sẽ dẫn đến domino tăng giá ở các mặt hàng khác.

Giá xăng Việt Nam ở đâu?

Theo số liệu của Global Petro Price cập nhật ngày 30/5, giá xăng trung bình của thế giới là 1,41 USD/lít. Giá ở mỗi quốc gia khác nhau tùy thuộc vào các loại thuế và trợ cấp xăng dầu của chính phủ.

Giá xăng các nước tại khu vực Đông Nam Á. Đơn vị: USD/lít

Tại khu vực Đông Nam Á, giá xăng của Việt Nam ở mức 1,389 UDS/lít thấp hơn giá xăng của Campuchia (1,392 USD /lít), Thái Lan (1,541 USD /lít), Philippines (1,631 USD /lít), Lào ( 1,645 USD /lít) và Singapore ( 2,315 USD /lít). Các quốc gia có giá xăng rẻ hơn Việt Nam là Malaysia với 0.47 USD /lít (10.810 đồng/lít) và Indonesia (1,203 USD /lít).

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá xăng ở Venezuela vẫn rẻ nhất thế giới, chỉ 0,022 USD/lít (hơn 500 đồng/lít). Tiếp đó là các quốc gia giàu dầu mỏ Libya, Iran, Syria, Kuwait, Angola, Nigeria…Chiều ngược lại, Hồng Kông là nơi có giá xăng đắt nhất thế giới khi ở mức 2,961 USD/lít (tương đương 68.700 đồng/lít).

https://cafef.vn/lap-dinh-voi-hon-31500-dong-lit-gia-xang-viet-nam-dang-o-dau-20220603112750386.chn