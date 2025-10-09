Lão nông thành tỷ phú bò sữa nhờ 'quyết định vàng'

Ông Chu Văn Sâm bên trang trại bò sữa của gia đình. (Ảnh: Thiên Long)

Ở tuổi 77, ông Chu Văn Sâm, một lão nông ở thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, vẫn miệt mài bên trang trại bò sữa quy mô lớn của mình.

Thành tựu của ông không chỉ nằm ở con số lợi nhuận 1,3 tỷ đồng/năm hay danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”, mà còn là minh chứng sống động cho chiến lược giảm nghèo thông tin của Đảng và Nhà nước đang được thực hiện hiệu quả tại vùng nông thôn.

Quy mô phát triển đàn bò sữa của ông Sâm ngày càng được mở rộng. (Ảnh: Thiên Long)

Năm 2017, khi đã ở tuổi 69, thay vì an hưởng tuổi già, ông Sâm lại đưa ra một quyết định khởi nghiệp đầy táo bạo, nuôi bò sữa. Khởi đầu, ông Sâm nuôi 7 con bò sữa trên diện tích 2,5ha, tổng vốn đầu tư ban đầu là 350 triệu đồng.

"Quyết định của tôi đến từ việc tôi nhìn thấy tiềm năng của đất đai và khí hậu địa phương, và nhu cầu ngày càng cao của thị trường về sữa," ông Sâm chia sẻ.

Đây không phải là quyết định ngẫu hứng mà là kết quả của một quá trình thu thập, xử lý và áp dụng thông tin một cách bài bản của ông Sâm. Với tinh thần của một người nông dân thời đại mới, ông Sâm đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả và đặc biệt là lĩnh hội kiến thức từ các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân tổ chức.

Lão nông dám nghĩ dám làm, lan tỏa giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Chính việc tiếp cận được nguồn thông tin quý giá về chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, về nhu cầu thị trường và khả năng kết nối đầu ra ổn định với Vinamilk đã giúp ông Sâm biến 2,5ha đất đai và 350 triệu đồng vốn ban đầu thành một cơ ngơi 12 tỷ đồng ngày hôm nay.

Trong trang trại của mình, ông Sâm đầu tư máy móc hiện đại để chế biến và ủ thức ăn cho bò, đảm bảo chất lượng sữa.

Đến nay, quy mô trang trại của gia đình ông được mở rộng lên 4,5ha với tổng đàn bò 40 con, trong đó có 32 con đang cho khai thác sữa.

Trung bình mỗi ngày, đàn bò cho sản lượng từ 500 – 560 kg sữa, được xuất bán cho công ty sữa Vinamilk chi nhánh Phủ Lý, mang về doanh thu khoảng 7 triệu đồng/ngày.

Thành công của ông Sâm ngoài sự quyết tâm làm giàu, mà còn có sự đóng góp của cả một hệ thống. Hội Nông dân chính là cầu nối thông tin hiệu quả nhất, đưa tri thức khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường, và các chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp về tận tay người dân như ông Sâm. Các lớp tập huấn, các buổi thăm quan mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp ông Sâm và nhiều nông dân khác giàu lên về mặt tri thức.

Đặc biệt, ông Chu Văn Sâm, với vai trò là hội viên tiêu biểu, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn thể hiện tinh thần lan tỏa thông tin và tri thức ra cộng đồng. Ông trực tiếp giúp đỡ 3 hộ gia đình trong thôn về kỹ thuật chăn nuôi và hỗ trợ vốn 30 triệu đồng.

Ông cũng tích cực tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật để giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Trang trại của ông tạo việc làm ổn định cho 12 lao động địa phương với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Ông Sâm đã biến mô hình của mình thành một kinh nghiệm, chia sẻ miễn phí, giúp nhiều người cùng thoát khỏi cái nghèo.

Ông Sâm còn hiến 1.200m2 đất làm đường nội đồng, hay đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ là đóng góp về vật chất, mà còn là hành động cụ thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Từ con số lợi nhuận 1,2 tỷ đồng năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trong gia đình đạt trên 21 triệu đồng/người/tháng, ông Chu Văn Sâm là minh chứng cho thấy tuổi tác không phải là rào cản, nghèo vốn không phải là rào cản cuối cùng. Rào cản duy nhất nằm ở việc từ chối tiếp nhận thông tin và tri thức mới để đưa ra quyết định cho con đường phát triển kinh tế của mỗi người dân.

Sự thành công của ông Sâm là lời nhắn nhủ đến mỗi người nông dân, hãy dũng cảm bước qua rào cản, chủ động tìm đến các lớp tập huấn, các mô hình thành công, và các kênh thông tin chính thống từ Hội nông dân, từ chính quyền địa phương để tự tin làm giàu cho chính gia đình mình, mang lại giá trị cho xã hội, đóng góp vào công cuộc giảm nghèo của đất nước.