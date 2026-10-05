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Lào có thủ tướng mới

Minh Hạnh
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Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X ngày 5/10, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Lào mới Saleumxay Kommasith được bầu Tại Quốc hội Lào khóa X năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Trung Hoa Nhật báo)

Việc bổ nhiệm ông Saleumxay Kommasith đã được tất cả 158 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ ủng hộ 100%.

Cũng tại cuộc họp, Quốc hội Lào khóa X đã bầu ông Sonexay Siphandone - cựu Thủ tướng - làm Chủ tịch Quốc hội Lào kế nhiệm ông Xaysomphone Phomvihane, người đã qua đời vào tháng 8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ông Sonexay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho chức vụ này, bao gồm kinh nghiệm lãnh đạo, kiến thức về hệ thống chính trị, pháp luật, kinh tế và hành chính, cũng như kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và giám sát việc thực thi pháp luật của Nhà nước và các quyết định quan trọng của quốc gia.

Tags

quốc hội

Sonexay Siphandone

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