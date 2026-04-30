Lãnh tụ Tối cao Iran phát đi thông điệp mới

Quỳnh Như |

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã phát đi thông điệp khẳng định sự khởi đầu của một "chương mới" tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố các thế lực bên ngoài "không có chỗ đứng" trong khu vực.

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc gia Vịnh Ba Tư, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố việc mở ra một "chương mới" đối với tuyến đường thủy chiến lược tại eo biển Hormuz, khẳng định Iran sẽ triển khai các quy tắc quản lý mới sau những gì ông mô tả là hành động gây hấn gần đây của Mỹ và Israel.

Ông Khamenei mô tả Vịnh Ba Tư là một "ân huệ không thể thay thế" đối với các quốc gia Hồi giáo, nhấn mạnh khu vực này cùng eo biển Hormuz không chỉ góp phần hình thành bản sắc, nền văn minh mà còn là tuyến kết nối quan trọng của kinh tế toàn cầu.

"Các quy định pháp luật và việc thực thi chính sách quản lý mới đối với eo biển Hormuz sẽ mang lại sự hài lòng và tiến bộ cho lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực".

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực đã chứng kiến sự "cảnh giác" và hiện diện của lực lượng hải quân Iran trong suốt 60 ngày qua, đồng thời ca ngợi sự phối hợp giữa quân đội, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và người dân trong việc đối phó sức ép từ bên ngoài.

Ông Khamenei nhận định sau cuộc xung đột, không chỉ dư luận quốc tế mà cả các quốc gia trong khu vực đều nhận thấy sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vịnh Ba Tư là yếu tố gây bất ổn. Theo Lãnh tụ Tối cao Iran, các căn cứ của Mỹ trong khu vực không đủ năng lực tự bảo vệ, chứ chưa nói đến việc bảo vệ các đồng minh.

"Các căn cứ của Mỹ thậm chí không đủ sức chống đỡ và khả năng tự bảo vệ, chứ đừng nói đến việc Mỹ có thể bảo vệ các quốc gia đồng minh trong khu vực", nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Theo thông điệp được truyền tải trên phương tiện truyền thông nhà nước, Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố "các thế lực nước ngoài" không có chỗ đứng nào ở Vịnh Ba Tư ngoại trừ "dưới đáy biển".

Trong thông điệp, ông Khamenei nói thêm rằng, "Iran đã bước vào một chương mới của trật tự khu vực và toàn cầu... Tehran sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của mình, những điểm mấu chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ".

Thông điệp hôm thứ Năm (30/4) được Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một cuộc phong tỏa dài hạn các cảng biển của Iran, coi đó là đòn bẩy chính để buộc Tehran nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

