Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng sau vụ quan chức tình báo cấp cao bị ám sát

Minh Hạnh |

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của một vị tướng cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), khẳng định "các vụ ám sát và tội ác" nhằm vào giới lãnh đạo Iran sẽ không thể ngăn cản con đường phát triển của đất nước.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Lãnh tụ Tối cao Khamenei ca ngợi ông Majid Khademi - người đứng đầu Cục Tình báo của IRGC - vì những "nỗ lực thầm lặng trong lĩnh vực an ninh, tình báo và quốc phòng" của Iran suốt nhiều thập kỷ.

Ông Khamenei cũng cáo buộc Mỹ và Israel chuyển sang các kế hoạch ám sát sau “nhiều thất bại liên tiếp”.

Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình và đồng đội của ông Khademi, cũng như các chỉ huy khác của Cục Tình báo IRGC.

Ông Khademi đã thiệt mạng ở Tehran hôm 6/4 trong một cuộc không kích mà Israel nhận trách nhiệm. Israel cho biết, ông Khademi là một trong ba nhân vật quan trọng nhất của IRGC.

Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cục Tình báo vào tháng 6/2025, sau cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel mà trong đó, ông Mohammad Kazemi - lãnh đạo tiền nhiệm của cơ quan này - đã thiệt mạng.

Bị ám sát cùng ngày với ông Khademi còn có ông Asghar Bagheri - chỉ huy Đơn vị Đặc nhiệm của Lực lượng Quds kể từ năm 2019.

Lực lượng Quds là "cánh tay nối dài" ở nước ngoài của IRGC, chịu trách nhiệm về hoạt động trao đổi và phối hợp với các lực lượng dân quân thân Iran trên khắp Trung Đông, trong đó có Hezbollah.

“Các lãnh đạo Iran đang sống trong cảm giác bị khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - nói.

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
