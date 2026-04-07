Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng sau vụ quan chức tình báo cấp cao bị ám sát

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Lãnh tụ Tối cao Khamenei ca ngợi ông Majid Khademi - người đứng đầu Cục Tình báo của IRGC - vì những "nỗ lực thầm lặng trong lĩnh vực an ninh, tình báo và quốc phòng" của Iran suốt nhiều thập kỷ.

Ông Khamenei cũng cáo buộc Mỹ và Israel chuyển sang các kế hoạch ám sát sau “nhiều thất bại liên tiếp”.

Ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình và đồng đội của ông Khademi, cũng như các chỉ huy khác của Cục Tình báo IRGC.

Ông Khademi đã thiệt mạng ở Tehran hôm 6/4 trong một cuộc không kích mà Israel nhận trách nhiệm. Israel cho biết, ông Khademi là một trong ba nhân vật quan trọng nhất của IRGC.

Ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cục Tình báo vào tháng 6/2025, sau cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel mà trong đó, ông Mohammad Kazemi - lãnh đạo tiền nhiệm của cơ quan này - đã thiệt mạng.

Bị ám sát cùng ngày với ông Khademi còn có ông Asghar Bagheri - chỉ huy Đơn vị Đặc nhiệm của Lực lượng Quds kể từ năm 2019.

Lực lượng Quds là "cánh tay nối dài" ở nước ngoài của IRGC, chịu trách nhiệm về hoạt động trao đổi và phối hợp với các lực lượng dân quân thân Iran trên khắp Trung Đông, trong đó có Hezbollah.

“Các lãnh đạo Iran đang sống trong cảm giác bị khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - nói.