Lãnh đạo xã Hòa Thịnh lên tiếng về thông tin có hàng trăm người chết do mưa lũ

Sáng nay (22/11), nước lũ tại khu vực xã Hòa Thịnh (vùng rốn lũ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, hiện là tỉnh Đắk Lắk) đã rút xuống, nhiều đoàn xe cứu trợ và phóng viên tác nghiệp đã vào được vùng rốn lũ này.

Đường vào xã Hòa Thịnh bị hư hỏng nặng sau mưa lũ.

Xã Hòa Thịnh là nơi bị ngập sớm, ngập sâu và cô lập kéo dài ở tỉnh Đắk Lắk. Từ tối ngày 20/11 đến nay, có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng nơi này có vụ sập nhà lầu làm hàng chục người đang trú lũ thiệt mạng và còn có thông tin cho rằng nơi đây có hàng trăm người chết.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân đi qua những vùng còn bị ngập trong xã.

Trao đổi qua điện thoại về thông tin đăng tải trên mạng xã hội có hàng trăm người người dân xã Hòa bị chết do mưa lũ trong mấy ngày qua, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng uỷ xã Hòa Thịnh, khẳng định: Thông tin trên mạng xã hội có hàng trăm người dân xã Hòa Thịnh bị chết do mưa lũ trong mấy ngày qua là “thông tin thất thiệt”. Còn về việc vì sao xã Hòa Thịnh bị ngập nặng trong mấy ngày theo ông Phương Văn Lành là do “nước từ thượng nguồn sông Ba đổ về nhiều”.

Nước vẫn còn ngập trên đường vào thôn ở xã Hòa Thịnh.

Trong khi đó, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cũng cho biết: Thông tin xã Hòa Thịnh có hàng trăm người chết do mưa lũ là không chính xác. “Hiện nay có những thông tin trên mạng xã hội là xã Hòa Thịnh bị chết hàng trăm người, hay nhiều người trú trong nhà lầu gần chợ bị lũ làm sập chết là những thông tin giả, chưa được kiểm chứng. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước thông tin thất thiệt và chưa được kiểm chứng này”, ông Hoại cho hay.

Cổng trường tiểu học xã Hòa Thịnh đang bị ngập trong nước lũ.

Theo ông Lê Chí Hoại, trong xã Hòa Thịnh có các thôn bị ngập sâu trong mấy ngày qua gồm: Phú Phong, Mỹ Cảnh, Cảnh Thịnh, Mỹ Điền, Mỹ Hoà, Phú Diễn Trong… “Hiện nước lũ tại địa phương đang rút mạnh, nhưng thông tin liên lạc của người dân đang bị chia cắt do mất điện, mất sóng liên lạc. Xã cũng chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại về người và tài sản người dân vì chưa liên lạc được hết các trưởng thôn trong xã”, ông Hoại cho biết thêm.

Xe của một người dân xã Hòa Thịnh bị rơi xuống hố sâu khi đường sạt lở.

Hiện PV Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường các vùng bị ngập lụt tại xã Hòa Thịnh. Theo quan sát của PV sáng 22/11, xã Hòa Thịnh đang trong một khung cảnh hoang tàn sau trận lũ quét vừa qua. Một số khu vực trũng nước lũ vẫn chưa rút, một số tuyến đường còn bị ngập. Cây cối ven bờ lở nghiêng, cánh đồng hai bên đường thì ngập sâu. Các lực lượng chức năng và cứu trợ cũng đang có mặt tại để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ lụt vừa qua.

Đường đi lại của người dân xã Hòa Thịnh gặp khó khăn khi bị hư hỏng do mưa lũ.