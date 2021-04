Lãnh đạo Việt Nam thăm hỏi Ấn Độ trong cuộc chiến cam go với COVID-19

Bộ Ngoại giao cho biết, lãnh đạo Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà người dân Ấn Độ đang phải đối mặt trong cuộc chiến cam go chống đại dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới. Việt Nam khẳng định luôn sát cánh cùng Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ phát huy sức mạnh nội lực to lớn để đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn này, vì cuộc sống bình an, hạnh phúc, thịnh vượng của người dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi lời thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Với Ấn Độ, hôm nay là ngày chết chóc nhất với 3.293 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 201.187.

Ấn Độ có thêm 360.960 ca mắc mới trong ngày 28/4, mức tăng lớn nhất trong một ngày từng được ghi nhận trên thế giới. Tổng cộng Ấn Độ đã có gần 18 triệu bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết.

Trong tuần qua, làn sóng dịch COVID-19 lần hai khiến ít nhất 300.000 người được xác định dương tính mỗi ngày, vượt quá năng lực tiếp nhận của các cơ sở y tế và lò hỏa táng. Các chuyên gia tin rằng con số chính thức thấp hơn nhiều so với tình hình dịch bệnh thực tế ở quốc gia có 1,35 tỷ dân. Ông Udaya Regmi - Giám đốc khu vực Nam Á của Hiệp hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn quan trọng của đại dịch và cần vắc-xin để tiêm cho tất cả người trưởng thành càng sớm càng tốt.

Xe cứu thương xếp hàng nhiều giờ ở thủ đô New Delhi để đưa thi thể các nạn nhân COVID-19 đến các lò hỏa táng tạm thời trong công viên và bãi đỗ xe, nơi các thi thể được thiêu trên các giàn hỏa táng.

Nhiều bệnh nhân tìm đến một đền thờ ở ngoại ô thủ đô với hy vọng tìm được bình ôxy để thở. Các bệnh viện trong và xung quanh Delhi cho biết ô-xy vẫn khan hiếm, dù đã có nhiều cam kết tăng nguồn cung, Times of India đưa tin.

Bệnh viện Mayom dừng nhận bệnh nhân mới trừ phi họ mang theo bình ôxy, ông Manish Prakash - Giám đốc bệnh viện, nói với kênh truyền hình NDTV. Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal nói rằng tình trạng của các bệnh nhân đợt này nghiêm trọng hơn và lâu hồi phục hơn, khiến áp lực càng lớn. “Làn sóng hiện nay đặc biệt nguy hiểm”, ông nói.