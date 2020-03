Lãnh đạo quận Gò Vấp nói gì về việc Giám đốc BV quận bị tố trục lợi khẩu trang?

Trưa 2-3, trao đổi qua điện thoại, đại diện lãnh đạo UBND quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết liên quan đến thông tin Giám đốc Bệnh viện (BV) Gò Vấp bác sĩ Phạm Hữu Quốc bị tố trục lợi khẩu trang, trong ngày 27-2, UBND quận Gò Vấp đã chỉ đạo Thanh tra quận xác minh.

Theo kết quả ban đầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

“Hiện cơ quan điều tra Công an Quận Gò Vấp đang làm rõ, khi có kết quả sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí” - đại diện lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trưa cùng ngày, Công an quận Gò Vấp khẳng định đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến bác sĩ Phạm Hữu Quốc.

Theo Công an quận Gò Vấp, trước đó, bác sĩ Quốc từng gọi điện nhờ công an can thiệp vì có người gọi điện tống tiền và đe doạ an nguy đến tính mạng. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ Quốc thông báo lại vụ việc đã được dàn xếp ổn thoả, không cần can thiệp.

Thời gian sau vụ việc bắt đầu lùm xùm khi ông Quốc bị một người đàn ông "tố" lên mạng xã hội về việc gom khẩu trang bán ra nước ngoài thu tiền tỉ.

Qua xác minh, ngày 28-2, UBND quận Gò Vấp đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối với bác sĩ Phạm Hữu Quốc và chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp điều tra theo thẩm quyền.



Sau khi biết mình bị "tố" cáo trên mạng xã hội, bác sĩ Quốc khẳng định: "Không có chuyện đó. Họ đang chơi xấu tôi".Theo ông Quốc, trước đó có một người tên M.T (quốc tịch Việt Nam) lấy tiền của đối tác nước ngoài đi mua khẩu trang. Do không quen mối nên người này đến nhờ ông 2 lần nhưng đều bị từ chối.

Đến lần thứ 3, M.T dẫn đối tác nước ngoài đến nói mua khẩu trang làm từ thiện nên bác sĩ Quốc nhờ nhân viên tên T. (điều dưỡng) đi mua giúp. Do chuyển tiền cho T. không được nên người này chuyển vào tài khoản bác sĩ Quốc 3,3 tỉ đồng.

Bác sĩ Quốc cho rằng tài khoản mình chỉ cho mượn để chuyển tiền, còn mua bán, giao dịch đều do T. đứng tên và có hoá đơn chứng từ...