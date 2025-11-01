Lãnh đạo Nvidia, Samsung, Hyundai rủ nhau ăn gà rán, uống bia ở Seoul

Từ trái sang: Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch điều hành tập đoàn Hyundai Motor Chung Euisun và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Yonhap)

Theo Korea Herald , ba doanh nhân nói trên gặp nhau lúc 19h30 ngày 30/10 tại Kkanbu Chicken, một nhà hàng nổi tiếng gần ga Samseong trên tuyến tàu điện ngầm số 2, khu Gangnam giàu có.

“Kkanbu”, một từ lóng có nghĩa là “bạn thân”, đã trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi được nhắc đến trong loạt phim ăn khách Squid Game của Netflix .

Theo các nguồn tin, địa điểm này được CEO Nvidia lựa chọn. Buổi gặp mặt được biết đến với tên gọi “hội nghị chimaek” - một từ ghép giữa “chicken” (gà) và “maekju” (bia).

Đến sớm hơn dự kiến khoảng 10 phút, ông Huang chào đón người dân tụ tập quanh nhà hàng và tươi cười chụp ảnh. Ông diện chiếc áo khoác da đen quen thuộc, khoác ngoài chiếc áo phông Burberry đen. Ông Lee mặc áo len trắng bên trong áo khoác, trong khi ông Chung chọn phong cách giản dị với áo phông trắng, áo hoodie có khóa kéo.

Bộ ba ngồi bên cửa sổ, bắt tay nhau và nâng ly bia. Trên bàn có các món ăn đặc trưng của nhà hàng như gà rán rút xương và gà sốt tỏi, cả hai đều có giá khoảng 20.000 won.

Ông Huang tặng hai doanh nhân Hàn Quốc chai rượu nổi tiếng của Nhật Bản cùng tấm thiệp có dòng chữ “Vì sự hợp tác và tương lai của thế giới”.

(Ảnh: Yonhap)

Buổi gặp mặt kết thúc vào khoảng 20h35.

Khi rời đi, ông Lee nói với báo giới: “Giờ đây, khi các vấn đề thuế quan của Mỹ đã được giải quyết, tôi nhận ra rằng hạnh phúc có thể được tìm thấy trong những điều nhỏ nhặt - như những món ăn ngon”.