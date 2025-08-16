Lãnh đạo Nga - Mỹ hủy bữa trưa tại hội nghị thượng đỉnh Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Alaska. (Ảnh: Tass)

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trò chuyện gần ba giờ theo định dạng nhóm ba, mỗi bên gồm lãnh đạo và hai cố vấn.

Theo kế hoạch, hai tổng thống sẽ tham dự một bữa trưa làm việc với các quan chức khác từ phái đoàn hai nước. Tuy nhiên sau cuộc hội đàm, ông Trump và ông Putin đã quyết định bỏ qua bữa trưa, đến thẳng cuộc họp báo.

Nguyên nhân bữa trưa bị hủy hiện chưa được tiết lộ.

Kết thúc cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ Trump đã trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News .

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt hoa tại mộ các chiến sĩ Liên Xô tại Nghĩa trang Tưởng niệm Fort Richardson.

Điện Kremlin cho biết, những ngôi mộ này tưởng nhớ các phi công và thủy thủ Liên Xô đã hy sinh khi vận chuyển thiết bị từ Mỹ sang Liên Xô trong Thế chiến II.

(Nguồn: Điện Kremlin)

Chưa đầy một giờ sau cuộc họp báo, Tổng thống Nga Putin đã lên máy bay về nước. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Trump cũng lên đường trở về Washington.