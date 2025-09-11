Lãnh đạo Hamas thoát chết trong vụ tập kích của Israel nhờ quên điện thoại

Tờ Israel Hayom dẫn nguồn tin từ các báo cáo riêng đưa tin ban lãnh đạo Hamas đã chuyển sang phòng khác để tổ chức cầu nguyện buổi chiều trước khi Israel thực hiện cuộc tập kích vào thủ đô Doha, Qatar và vô tình bỏ quên chiếc điện thoại bị tình báo Israel theo dõi trên bàn họp.

Điều này khiến hệ thống theo dõi của Israel vốn dựa vào phát hiện tín hiệu để xác định mục tiêu ám sát bị đánh lừa và phát lệnh không kích sai thời điểm.

Khói bốc lên tại hiện trường vụ tấn công của Israel vào thủ đô Doha. (Ảnh: X/@Marwa__Osman)

Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi tại sao nhà lãnh đạo Hamas không xuất hiện công khai để chứng minh họ còn sống.

Tương tự, tờ Asharq Al-Awsat đưa tin các quan chức thực ra đang ở trong dinh thự riêng biệt, không phải tòa nhà chính bị nhắm mục tiêu và chính điều này đã cứu họ.

Hôm 10/9, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter tuyên bố nếu Israel không giết được thủ lĩnh Hamas trong cuộc không kích vào thủ đô Doha thì chắc chắn họ sẽ thành công vào lần tới. Tuyên bố này đang làm dấy lên lo ngại phá hỏng nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở dải Gaza .

Ông Yechiel Leiter nhấn mạnh: "Chúng tôi cảnh báo những kẻ khủng bố, bất kể chúng ở đâu.... chúng tôi sẽ truy đuổi chúng và tiêu diệt những kẻ muốn tiêu diệt chúng tôi".

Hôm 9/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh Shin Bet triển khai chiến dịch "Đỉnh Lửa" nhằm vào nhóm thủ lĩnh Hamas ở thủ đô Doha. Cuộc tấn công sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác để hạn chế thương vong dân thường.

Kết quả có ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có con trai và một trợ lý của Khalil al-Hayya - lãnh đạo cấp cao của nhóm. Bộ Nội vụ Qatar thông tin thêm một sĩ quan an ninh cũng nằm trong số các nạn nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thái độ “không mấy hài lòng” về vụ Israel tấn công Qatar và cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ vào ngày hôm nay. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định tấn công thủ lĩnh Hamas tại Qatar là do Thủ tướng Netanyahu tự đưa ra, chứ không phải ông.