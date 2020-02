Lãnh đạo dệt kim Đông Xuân: “Số lượng đơn hàng khẩu trang đã lên đến hơn chục triệu chiếc”

Chính thức ra mắt và bán ra thị trường hôm 4/2/2020, mặt hàng khẩu trang vải kháng khuẩn, tái sử dụng 30 lần, giá 7.000 đồng/chiếc do Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) và công ty con là Dệt kim Đông Xuân sản xuất nhanh chóng nhận được sự chú ý, đặc biệt trong thời điểm dịch corona vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, chưa đầy một ngày lên kệ, Vinatex và Dệt kim Đông Xuân đã phải ra thông báo hết hàng, tạm thời không nhận các đơn hàng online, và không bán rộng rãi, chỉ đáp ứng các đơn hàng trước đó. Thông tin này khiến nhiều khách hàng có nhu cầu mua khẩu trang kháng khuẩn tiếc nuối.

Chia sẻ về điều này, ông Trần Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân cho biết, số lượng đơn hàng khẩu trang Dệt Kim Đông Xuân nhận được đã lên đến hơn chục triệu chiếc, nhưng do đây là mặt hàng mới, chưa từng sản xuất nên năng suất hiện tại còn thấp.

Thời gian tới, công ty sẽ tăng dần công suất, đồng thời sẽ sử dụng các nhà máy vệ tinh để sản xuất khẩu trang, dự kiến đến hết tuần này, năng suất sẽ đạt 250.000 – 300.000 chiếc/ngày. Do vậy tạm thời, Đông Xuân tạm dừng nhận các đơn hàng lớn và sẽ nhận lại sau 10 ngày nữa, đồng thời tập trung ưu tiên sản xuất phục vụ đủ nhu cầu trong nước.

"Sau khi ổn định sản xuất, Đông Xuân sẽ nghiên cứu cung ứng phục vụ các vùng dịch khác nếu có nhu cầu.", ông Trần Việt nhấn mạnh.

Hơn chục triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn của Vinatex và Dệt kim Đông Xuân được đặt mua chỉ sau một ngày lên kệ bán.

"Khẩu trang là mặt hàng Vinatex chưa từng sản xuất", đó là thông tin ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam chia sẻ với báo giới về nhiệm vụ được Chính phủ giao, sản xuất các mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn với mức giá bình ổn, phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước trước diễn biến dịch bệnh corona vẫn đang lan rộng.

Với việc sản xuất một mặt hàng mới như khẩu trang, Vinatex và các đơn vị thành viên phải sắp xếp lại dây chuyền may, đào tạo cho công nhân về kỹ thuật, cũng như chuyển giao thiết kế tới các đơn vị trong Tập đoàn. Hiện tại, doanh nghiệp ưu tiên sản xuất hàng cho thị trường trong nước.

Thời gian đầu, trung bình mỗi công nhân chỉ làm chưa đạt 100 sản phẩm/ngày, tuy nhiên sau khi làm quen với quy trình sản xuất mới, mỗi công nhân có thể tăng nâng suất lên 300 sản phẩm/ngày, và dự kiến đến hết tuần này, công suất sẽ có thể nâng lên được tối đa, mỗi ngày dự kiến sẽ sản xuất được 250.000 – 300.000 sản phẩm.

"Ngay trong ngày 05/02, vải dệt kim kháng khuẩn của Đông Xuân đã được chuyển tới Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định (Natexco) và Công ty CP May Nam Định (Nagaco), 1 phần cho Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP (Hugaco).

Với một sản phẩm mới, công nhân phải mất khoảng 3 – 4 ngày để tập và làm quen với quy trình. Do đó, để làm được sản phẩm khẩu trang dệt kim kháng khuẩn của Đông Xuân, hiện nay đơn vị đang phải chuyển giao quy trình công nghệ và chuyên gia tới các đơn vị trong hệ thống của Tập đoàn để triển khai sản xuất", ông Lê Tiến Trường cho biết.

Các đơn vị trong Tập đoàn như Tổng công ty May Hưng Yên, Dệt May Huế, Tổng công ty May Đồng Nai đều đang đang ráo riết chỉ đạo cho các Xí nghiệp nâng công suất, phân bổ 1 số chuyền may để sản xuất mặt hàng khẩu trang, phát miễn phí cho người dân địa phương, cũng như cung ứng ra thị trường.

Cụ thể, 4h chiều ngày 5/2, Công ty cổ phần Dệt may Huế bàn giao 150.000 khẩu trang (đợt 1) để UBND tỉnh phát tới trường học, bệnh viện của tỉnh. Dự kiến, đến 09/02, doanh nghiệp bàn giao thêm 150.000 chiếc cho tỉnh Thừa Thiên Huế và 100.000 chiếc cho UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, tăng nâng suất dệt vải để cung ứng cho 1 số đơn vị như Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ để sản xuất khẩu trang, cung ứng cho địa bàn TP Đà Nẵng.

Doanh nghiệp ráo riết tăng năng suất sản xuất khẩu trang, ưu tiên phục vụ nhu cầu trong nước.

Thông tin từ Tổng Công ty May Đồng Nai cho hay, doanh nghiệp cũng đang nâng công suất vải không dệt kháng khuẩn lên tối đa, với khoảng 10 – 15 tấn vải được sản xuất mỗi ngày. Mỗi 1kg vải có thể làm ra 300 chiếc khẩu trang kháng khuẩn dùng 1 lần.

Tuy nhiên, do đây là loại vải phải được may bằng máy chuyên dụng, máy may thường không thể sản xuất nên phía đơn vị phải thuê một bên thứ 3 sản xuất để cấp phát cho cán bộ nhân viên và người dân địa phương, tới nay đã phát được 30.000 chiếc.

Với máy may chuyên dụng có thể sản xuất được 6.000 chiếc/một giờ, có thể đáp ứng được một phần nhu cầu của thị trường, tránh tình trạng khan hàng, sốt hàng như thời gian qua.