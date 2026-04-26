Lãnh đạo Công ty XSKT Vĩnh Long lên tiếng về sự trùng hợp của 2 giải độc đắc

Công Tuấn |

Ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, lên tiếng về sự trùng hợp của 2 giải độc đắc.

Hai ngày qua, trước thông tin 2 giải độc đắc mở thưởng trong 2 kỳ liên tiếp của vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng vào chiều 17 và 24-4, có 3 số cuối và 1 số đầu trùng nhau, trên mạng xã hội, nhiều đại lý và khách hàng bàn tán rất rôm rả.

Lãnh đạo xổ số Vĩnh Long lên tiếng về trùng hợp kỳ lạ của 2 giải độc đắc - Ảnh 1.

Hai giải độc đắc của vé số Vĩnh Long mở thưởng trong 2 kỳ liên tiếp có 4/6 số trùng nhau

Có người cho rằng 2 dãy số trúng độc đắc là 800023865023 trùng nhau 4/6 số là bình thường, nhưng cũng có người tỏ ra thắc mắc vì sao có sự trùng hợp kỳ lạ trong 2 kỳ quay thưởng liên tiếp của một đài.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một đại lý vé số ở xã Bà Điểm (TPHCM) cho biết anh thấy việc này rất bình thường. Bởi lẽ, quay số tự nhiên nên có khi 5 con số 8 còn xuất hiện.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hương (76 tuổi; tạm trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết bà bán vé số dạo gần 20 năm qua nên nhận thấy việc 2 giải độc đắc trùng nhau từ 3 con số trở lên không phải là chuyện hiếm; thậm chí có trường hợp 2 giải độc đắc của 2 đài còn trùng nhau tới 6 số.

Tuy nhiên, bà Hương khẳng định: "Việc giải độc đắc vé số của một đài mở thưởng trong 2 tuần liên tiếp nhưng có tới 4/6 số trùng nhau thì "có thể tôi chưa gặp".

Trả lời về việc này, ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, khẳng định 2 giải độc đắc đó rất là bình thường. Khi quay số mở thưởng đều có đầy đủ thành phần của hội đồng giám sát, trong đó có lãnh đạo UBND tỉnh và công an tỉnh.

Phóng viên hỏi về việc định kỳ 6 tháng, hội đồng giám sát của một số công ty xổ số thuộc xổ số miền Nam đều tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra các quả banh điện tử 1 lần thì xổ số Vĩnh Long có thực hiện hay không? Ông Thái khẳng định công ty làm đúng hết theo các quy định.

"Quy định bao nhiêu ngày thì đổi bộ số quay thưởng. Chúng tôi làm đúng tất cả theo các quy định này" – ông Thái thông tin.

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

01:11
Mẫu xe máy điện rẻ nhất của VinFast, hết điện cũng không lo đẩy bộ vì có trang bị "đặc biệt"

Mẫu xe máy điện rẻ nhất của VinFast, hết điện cũng không lo đẩy bộ vì có trang bị "đặc biệt"

01:12
Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

01:16
Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
