Lãnh đạo cấp cao của Thế giới Di động chuẩn bị nhận tiền tỉ

Hội đồng quản trị của công ty CP Đầu tư Thế giới Di động vừa thông qua phương án phát hành 50.000 cổ phiếu với giá 85.100 đồng/cổ phiếu cho các cán bộ quản lý chủ chốt của công ty mẹ và công ty con. Ước tính, giá trị phát hành lượng cổ phiếu này vào khoảng 4,255 tỉ đồng. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 0,011%.



Trong phiên giao dịch sáng nay (29.8), cổ phiếu MWG của Thế giới di động được giao dịch ở mức 114.600 đồng/cổ phiếu, tăng 800 đồng, tương đương với 0,7% so với phiên giao dịch hôm qua.

Như vậy, mức giá phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Thế giới di động thấp hơn 26% so với giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu MWG trên thị trường.

Đặc biệt, số cổ phiếu phát hành lần này của Thế giới Di động không bị hạn chế chuyển nhượng. Điều này đồng nghĩa với việc các cán bộ quản lý cấp cao của công ty có thể lập tức bán ra cổ phiếu được phát hành để hưởng chênh lệch.

Theo đó, nếu bán ra toàn bộ lô 50.000 cổ phiếu nói trên, chênh lệch giá trị phát hành và giá thị trường mà các cán bộ quản lý chủ chốt này được hưởng khoảng 1,5 tỉ đồng.

Hàng năm, MWG đều phát hành cổ phiếu ESOP cho không chỉ cán bộ chủ chốt, mà một tỷ lệ không nhỏ sẽ được phân phối cho nhân viên cấp dưới.

Theo đó, mỗi nhân viên được chọn sẽ mua cổ phiếu MWG với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều lần so với thị trường. Tuy nhiên, Thế giới di động lại yêu cầu nhân viên không được chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn vài năm.

Tuy nhiên sau Đại hội cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thay đổi.

Theo đó, Công ty lên kế hoạch phát hành 50.000 quyền chọn mua cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt, tương ứng 50.000 cổ phiếu phổ thông tại thời điểm thực hiện quyền. Giá trị cấp quyền là 0 đồng. Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phần là giá đóng cửa trung bình của 30 ngày giao dịch của cổ phiếu MWG trước ngày cấp quyền.

Trong một diễn biến khác, mới đây bà Nguyễn Thị Thu Thảo (em gái ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã đăng ký bán ra 100.000 cổ phiếu MWG, trong tổng số 236.041 cổ phiếu (0,05%) nắm giữ.

Số cổ phiếu này sẽ được bán qua các giao dịch khớp lệnh trên sàn từ ngày 30.8 đến 27.9.

Mục đích được phía bà Thu Thảo đưa ra là để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Ước tính, với mức giá hiện nay của cổ phiếu MWG, bà Thảo có thể thu về trên 11,4 tỉ đồng từ đợt bán ra này.

Theo báo cáo tài chính do doanh nghiệp này vừa công bố, doanh thu tính đến hết ngày 30.6.2019 đạt 1.702 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.650 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.