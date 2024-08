Lãnh đạo Campuchia khẳng định “cần thêm đầu tư từ Trung Quốc"

Theo Khmer Times , trong một cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Cung điện Hòa bình ở Phnom Penh mới đây, 12 công ty đầu tư từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng tại Campuchia.

Đoàn đại biểu do ông Zhao Yudong, Chủ tịch Everbright Group Everbright Sunshine Asset Management Co Ltd., dẫn đầu.

Ông này đánh giá cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đưa ra các chính sách và biện pháp mới, khuyến khích các nhà đầu tư và đảm bảo môi trường đầu tư tốt hơn tại Campuchia, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Campuchia.

Ông Zhao nói với ông Hun Manet rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu gồm 12 công ty đầu tư tại Campuchia là để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch và môi trường, y tế, nông nghiệp-công nghiệp, tài chính và các lĩnh vực khác.

Đáp lại, ông Hun Manet bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh sự quan tâm của 12 công ty trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia.

12 công ty Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Campuchia. Ảnh: Khmer Times.

“Các lĩnh vực tiềm năng mà các phái đoàn Trung Quốc quan tâm là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, luôn quan tâm và sẵn sàng phối hợp cũng như khuyến khích bất kỳ công ty đầu tư nào”, ông Hun Manet cho biết trong thông cáo báo chí.

Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh chiến lược của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc thiết lập khuôn khổ cho các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm việc giới thiệu luật đầu tư, các văn bản pháp lý và các biện pháp cần thiết với một gói ưu đãi tạo ra môi trường đầu tư.

Còn theo tường thuật của Tân Hoa Xã (Trung Quốc), Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết đất nước này cần nhiều khoản đầu tư hơn từ Trung Quốc , đồng thời nêu bật các lĩnh vực tiềm năng để đầu tư.

Ông khuyến khích phái đoàn Trung Quốc thảo luận với các bộ và tổ chức có liên quan, đặc biệt là với Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), để hiểu sâu hơn về tiềm năng đầu tư của Campuchia.

Dự án đầu tư của Trung Quốc "thúc đẩy nền kinh tế Campuchia"

Ông Neak Chandarith, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Campuchia, cho biết các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Campuchia và cải thiện sinh kế của người dân địa phương.

“Các dự án lớn do Trung Quốc đầu tư theo Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), chẳng hạn như Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville, các nhà máy thủy điện, Đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville, Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor, đường sá và cầu cống, cùng nhiều dự án khác, đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế của vương quốc này”, ông nói với Tân Hoa Xã.

Campuchia tìm cách tăng cường thương mại, công nghiệp, đầu tư và du lịch với Trung Quốc.

Ông cho biết các dự án BRI tại đây sẽ giúp Campuchia đạt được các mục tiêu đầy tham vọng là trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.

Hồi tháng 5 năm nay, cũng theo Khmer Times , ông Seang Thay, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, đã có bài phát biểu tại Vân Nam và Côn Minh (Trung Quốc) để thúc đẩy, củng cố và mở rộng hợp tác thương mại, công nghiệp, đầu tư và du lịch giữa Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đặc biệt, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp Campuchia-Trung Quốc thảo luận, trao đổi thông tin và tham gia vào các quan hệ đối tác kinh doanh.

Ông Seang Thay đã trao đổi thông tin và hướng tới mục tiêu hợp tác với các nhà đầu tư doanh nghiệp Trung Quốc để tìm cách tăng cường thương mại, công nghiệp, đầu tư và du lịch với Trung Quốc .

Trung Quốc là nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, thương mại giữa Campuchia và Trung Quốc đạt 7,31 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng 18,8 phần trăm so với mức 6,15 tỷ USD hồi cùng kỳ năm ngoái.