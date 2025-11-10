Áp lực lên BBC gia tăng sau khi báo cáo nội bộ của cựu cố vấn tiêu chuẩn biên tập bị tiết lộ cho Daily Telegraph , trong đó nêu ra những thiếu sót trong đưa tin về cuộc chiến Israel - Hamas, các vấn đề liên quan người chuyển giới, và một bài phát biểu của ông Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ hoan nghênh quyết định từ chức, chỉ trích hai người “rất không trung thực” sau khi chương trình điều tra Panorama của BBC đã ghép hai đoạn trong bài phát biểu của ông, khiến ông trông như đang khuyến khích cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol vào tháng 1/2021.

Tim Davie – người lãnh đạo BBC từ năm 2020, cho rằng cách đưa tin của đài này vẫn là “chuẩn mực vàng” trên thế giới, nhưng thừa nhận có sai sót và nói rằng ông phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

Deborah Turness - Giám đốc điều hành mảng Tin tức BBC , cũng từ chức. Trong email gửi nhân viên, bà nói: “Tôi muốn nói rõ các cáo buộc cho rằng BBC News có thành kiến mang tính hệ thống là sai”.

BBC có tầm phủ sóng rất lớn với tin tức, giải trí và thể thao. Tuy nhiên, đài hoạt động bằng phí bản quyền truyền hình mà các hộ gia đình xem TV phải đóng, nên luôn bị một số tờ báo soi xét kỹ lưỡng.

Trong những năm gần đây, BBC bị cáo buộc không duy trì cam kết trung lập tin tức với cả hai phe chính trị, chật vật trong bối cảnh xã hội và chính trị phân cực.

Báo cáo nội bộ bị rò rỉ nói rằng BBC tiếng Ả-rập thể hiện quan điểm thiên vị chống Israel khi đưa tin về chiến sự Dải Gaza và thiên vị về giới.

BBC cũng gặp nhiều bê bối gần đây. Trong một vụ việc, người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng Gary Lineker bị đình chỉ vì chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ, khiến nhiều nhân viên thể thao bỏ việc phản đối. BBC cũng bị chỉ trích vì phát sóng tiết mục nhạc phản đối quân đội Israel tại lễ hội Glastonbury, và đã rút một phim tài liệu về Dải Gaza vì có sự tham gia của con trai một quan chức trong chính quyền Hamas.

Trong phim tài liệu Panorama phát sóng năm ngoái, ông Trump nói với người ủng hộ rằng “chúng ta sẽ đi bộ đến Điện Capitol” và họ sẽ “chiến đấu đến cùng”, nhưng hai câu này nằm ở hai phần khác nhau của bài phát biểu. Thực tế, ông Trump nói rằng người ủng hộ nên “cổ vũ cho các nghị sĩ dũng cảm của chúng ta”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 9/11, Tổng thống Trump cáo buộc hai lãnh đạo BBC đã cố tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Hơn nữa, họ đến từ một quốc gia khác – quốc gia mà nhiều người coi là đồng minh số một của chúng ta. Thật là một điều tệ hại cho nền dân chủ!”, ông viết.

Chủ tịch BBC Samir Shah dự kiến sẽ xin lỗi các nghị sĩ về vụ việc này trong ngày 10/11.