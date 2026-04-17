Lãnh đạo an ninh Nga 'cảnh báo nghiêm khắc' 4 quốc gia thành viên NATO

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu.

“Gần đây, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga thông qua Phần Lan, Litva, Latvia và Estonia đã gia tăng. Hậu quả là dân thường phải chịu thiệt hại, và cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá nghiêm trọng”, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu nói với các nhà báo.

“Hoặc là hệ thống phòng không của phương Tây tỏ ra không hiệu quả, hoặc 4 quốc gia này cố tình cung cấp không phận của mình, do đó trở thành đồng phạm công khai trong hành động gây hấn chống Nga”, ông Shoigu nói thêm.

“Trong trường hợp thứ hai, Nga có quyền tự vệ để đáp trả một cuộc tấn công vũ trang theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc”, người đứng đầu An ninh quốc gia Nga nhấn mạnh.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga, điều mà Nga mô tả là "các cuộc tấn công khủng bố", với việc quân đội Nga thường xuyên báo cáo hàng trăm UAV bị bắn hạ chỉ trong một đêm.

Cuối tháng trước, Ukraine đã nhắm vào các cảng Ust-Luga và Primorsk trên Biển Baltic của Nga bằng nhiều UAV. Các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn ở cả hai thành phố, nơi có cơ sở hạ tầng hóa dầu rộng lớn.

Ông Nikolay Patrushev, cố vấn của Tổng thống Nga Putin tin chắc Phần Lan và các nước Baltic "đồng lõa trong những tội ác này".

“Việc cung cấp không phận quốc gia cho các cuộc tấn công UAV của Ukraine sẽ thể hiện sự tham gia trực tiếp của NATO vào các hoạt động quân sự chống lại Nga”, ông Patrushev nói.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã chính thức cảnh báo Lithuania, Latvia và Estonia không được phép cho phép Ukraine điều khiển UAV qua lãnh thổ của họ.

“Nếu chính quyền ở các nước này đủ khôn ngoan, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả”, bà Zakharova nói.