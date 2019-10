Lạng Sơn: Tin bạn facebook, 2 cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Sáng 1/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tổ chức tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc đối tượng Lê Thị Liên (SN 1983, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội mua bán người.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 3/2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của hai nạn nhân nữ là N.T. P và N.H.K (chạc 20 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng) về việc bị người khác lừa bán sang Trung Quốc làm vợ và vào ổ chứa.

Vào cuộc điều tra, Công an Lạng Sơn đã làm rõ, bắt giữ Lê Đình Luận (SN 1993) và Lê Văn Việt (SN 1996, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Hai đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook để làm quen với nạn nhân, sau đó rủ lên Lạng Sơn chơi và cùng với Liên đưa 2 cô gái trẻ sang Bằng Tường, Trung Quốc bán.

Quang cảnh lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao đối tượng truy nã cho Việt Nam .Ảnh Việt Dũng

Thấy việc bại lộ, đối tượng Liên đã rời quê Hải Phòng bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Liên về hành vi mua bán người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm được thông tin đối tượng Liên đã bỏ trốn sang Trung Quốc sinh sống, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã gửi thư trao đổi với Công an Trung Quốc tiến hành bắt giữ Liên và bàn giao cho Công an Lạng Sơn để xử lý.