Lạng Sơn phát hiện hơn 5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

Kiểm tra đột xuất 2 cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5.032kg chân gà không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất 2 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến chân gà trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại của ông Nông Anh Thượng ở thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Tại cơ sở của ông Nông Anh Thượng (SN 1982), ở thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh, không có giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nguồn nước sử dụng trong chế biến chưa được kiểm nghiệm, chủ cơ sở chưa được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 2.782kg chân gà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số chân gà này đang được sơ chế, chế biến để phục vụ mục đích thương mại.

Cùng ngày, tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm của hộ kinh doanh Hoàng Văn Tường (SN 1983) ở thôn Nà Nùng, phường Kỳ Lừa, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2.250kg chân gà đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, chế biến thực phẩm.

Tổng khối lượng chân gà không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại 2 cơ sở là 5.032kg.

2.250kg chân gà đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ tại cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, thôn Nà Nùng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm chấp hành nghiêm quy định về điều kiện hoạt động, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc hợp pháp và bảo đảm an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.