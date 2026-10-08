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Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Quốc Nam
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Mang lệnh truy nã đặc biệt trong đường dây vận chuyển 35 bánh heroin, Phương Văn Kỳ trốn vào rừng sâu và luôn thủ sẵn súng quân dụng đã lên nòng. Sau nhiều ngày trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, tóm gọn khi mò xuống bìa rừng tìm mua ma túy.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án truy bắt Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ) – đối tượng đang mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định truy nã số 2739/QĐTN-CSMT, ngày 17/7/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn.

- Ảnh 1.

Lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Phương Văn Kỳ tại nơi lẩn trốn tại lán trại.

Theo hồ sơ điều tra, Kỳ là mắt xích quan trọng liên quan đến vụ vận chuyển trót lọt 35 bánh heroin. Bản thân là một con nghiện ma túy nặng lại vô cùng ma mãnh, sau khi biết mình bị truy nã, Kỳ không dám về nhà. Hắn chọn các lán trại bỏ hoang tại khu vực rừng núi hiểm trở giáp biên giới thuộc thôn Nà Han làm nơi ẩn náu.

Để tránh bị phát hiện, ban ngày y "án binh bất động" trong rừng sâu và chỉ lén lút mò xuống khu vực dân cư vào ban đêm để tìm kiếm lương thực và mua ma túy.

Ý thức được mức độ nghiêm trọng của tội trạng, Kỳ cực kỳ cảnh giác. Trong suốt thời gian lẩn trốn, y luôn găm theo súng quân dụng bên mình. Đối tượng sẵn sàng tâm lý chống trả quyết liệt lực lượng chức năng đến cùng nếu bị vây bắt, gây ra vô vàn khó khăn và hiểm nguy cho các trinh sát trong việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Quá trình trinh sát bám nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã nắm được quy luật hoạt động của đối tượng. Chiều 4/10, khi phát hiện Kỳ rời khỏi nơi ẩn náu, di chuyển xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy, 4 tổ công tác đã được huy động để giăng lưới. Sau nhiều giờ kiên trì mật phục vòng ngoài lẫn vòng trong, đến khoảng 15h30, các trinh sát đã chớp thời cơ ập vào khống chế, bắt gọn đối tượng khiến y không kịp trở tay.

Khám xét trên người Kỳ, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn AK, đặc biệt nguy hiểm khi có 1 viên đạn đã nằm sẵn trong nòng chờ siết cò.

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Công an Lạng Sơn thu giữ người đối tượng Kỳ một khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Tại cơ quan điều tra, Phương Văn Kỳ đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi lẩn trốn của mình. Về số vũ khí nóng mang theo, y thừa nhận dùng để phòng thân và đã lên kế hoạch sẵn sàng nổ súng nhằm tìm đường máu tẩu thoát nếu đụng độ cảnh sát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

Văn Kỳ

Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn

truy nã

súng quân dụng

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