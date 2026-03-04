Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Trạm CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT Công an Thành phố) vừa xử phạt 26 triệu đồng với 2 người đàn ông đi xe máy lạng lách, đánh võng và nhiều lỗi vi phạm trên quốc lộ 10.

2 người đàn ông ngồi trên xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô, không đội mũ bảo hiểm… vi phạm giao thông trên quốc lộ 10.

Trước đó, ngày 27/2, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về 2 người đàn ông ngồi trên xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm… vi phạm giao thông trên quốc lộ 10, qua mạng xã hội Facebook, Trạm CSGT Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, lái xe T.Q.D (SN 1980, trú tại Tổ dân phố A2, phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) cầm lái xe máy biển số 16M2-1986 đã bị mời đến trụ sở làm việc.

Tại đây, lái xe thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định pháp luật.

Hai người đàn ông vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt.

Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập Biên bản vi phạm đối với lái xe T.Q.D về các hành vi: Không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm; Lạng lách, đánh võng trên đường bộ; Không có giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự; Không có gương chiếu hậu bên trái.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, lái xe bị xử phạt 16,5 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Cũng trong ngày, Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập Biên bản vi phạm đối với Đ.V.T (SN 1987, trú tại Tổ dân phố 7, Quỳ Khê, phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) chủ xe, người ngồi sau về hành vi: Không đội mũ bảo hiểm; Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ông Đ.V.T bị xử phạt 9,5 triệu đồng.