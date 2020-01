Làng hoa lay ơn lớn nhất nước lo âu vì hoa đột ngột rớt giá

Ngày 19/1 (nhằm ngày 25 Tết), tại làng hoa lay ơn Hiệp An, nhiều nhà vườn than vãn vì hoa lay ơn đột nhiên quay đầu rớt giá chỉ còn khoảng một nửa so với tuần trước và chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đang vào giai đoạn cao điểm thu hoạch hoa mà xe container đông lạnh đến chở hoa ít hơn hẳn so với những năm trước.

Loại hoa lay ơn đầu bảng là đỏ mập (giống Pháp) loại 1 chỉ được thương lái thu mua với giá khoảng 10.000 đồng/chục cành; loại 2 rớt xuống còn 8.000 đồng, chỉ bằng 1 nửa so với tuần trước và bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Làng hoa Hiệp An đang trong thời kỳ cao điểm thu hoạch vụ Tết.

Chị Tư (vựa hoa Tư Đen ở tổ 6, thôn Định An, xã Hiệp An) cho biết thông thường xuất hoa đi Hà Nội sớm nhất (từ ngày 18-22/1 Âm lịch), kế đến là các tỉnh bắc miền Trung rồi đến Đà Nẵng, cuối cùng là TP.HCM (từ ngày 27-28/1 Âm lịch).

Xe container từ Đà Nẵng đến Hiệp An vận chuyển hoa.

Năm nay vùng ven Hà Nội trồng hoa lay ơn rất nhiều nên lượng hoa lay ơn ở Hiệp An đi Hà Nội giảm đáng kể, giá vì thế mà quay đầu giảm sâu.

“Với giá hoa này thì nhà vườn cầm chắc bị lỗ 1/2 tiền đầu tư. Hoa đến kỳ thì phải thu hoạch nhưng phải tìm cách gửi vào kho lạnh để chờ giá nhích lên, bằng không thì đợi đến phút chót gửi về TP.HCM tiêu thụ”, anh Nguyễn Xuân Tứ (thôn Tân An) trầm ngâm nói.

Giá rẻ nhưng nhà vườn vẫn phải thu hoạch vì hoa đã nở

Không khí ảm đạm bao trùm làng hoa Hiệp An, làng nghề truyền thống trồng hoa lay ơn lâu đời của tỉnh Lâm Đồng.

Điều an ủi là mặc dù giá hoa lay ơn bất ngờ quay đầu giảm sâu, nhưng thương lái vẫn mua hết sản lượng cho bà con (rồi trữ kho lạnh chờ giá tăng trở lại), nhờ đó nhà vườn không phải đổ hoa như cách đây vài năm.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, toàn tỉnh có khoảng 1.100 ha hoa lay ơn các loại, trong đó riêng làng hoa Hiệp An và vùng phụ cận đã lên đến trên 300 ha với sản lượng hàng năm hơn 100 triệu bông.