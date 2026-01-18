Láng giềng Việt Nam tìm thấy "kho báu" dưới lòng đất: Mỏ vàng 1.000 tấn trị giá hơn 2 triệu tỷ đồng, hàm lượng cao khó tin

Mỏ vàng khổng lồ này được xác định nằm sâu dưới khu vực khai thác Vạn Cổ (Wangu), thuộc huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương. Theo Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam, thông qua việc khoan thăm dò và sử dụng mô hình địa chất ba chiều, các chuyên gia đã xác định được hơn 40 khu quặng chứa vàng ở độ sâu 2.000m với trữ lượng chắc chắn khoảng 300 tấn.

Tuy nhiên, các mô hình cấu trúc tương đồng cho thấy thân quặng có thể kéo dài xuống đến độ sâu 3.000m, nâng tổng trữ lượng tiềm năng vượt mốc 1.000 tấn. Nếu con số này được xác thực, mỏ Vạn Cổ sẽ sánh ngang với mỏ South Deep tại Nam Phi - một trong những mỏ vàng lớn nhất lịch sử thế giới.

Điều khiến giới chuyên môn kinh ngạc không chỉ là quy mô mà còn là chất lượng của quặng vàng tại đây. Ông Chen Rulin, chuyên gia thăm dò khoáng sản, tiết lộ rằng một số mẫu phân tích cho thấy hàm lượng vàng lên tới 138g trên mỗi tấn đá. Đây là con số "trong mơ" đối với ngành khai khoáng, bởi thông thường chỉ cần đạt ngưỡng 8g/tấn đã được coi là quặng rất giàu đối với các mỏ vàng ngầm. Với trữ lượng và hàm lượng như vậy, giá trị của mỏ vàng này ước tính khoảng 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,26 triệu tỷ đồng).

Mặc dù thông tin này ngay lập tức tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư và giá vàng, các chuyên gia quốc tế vẫn giữ cái nhìn thận trọng. Ông John Reade, chiến lược gia của Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng con số 1.000 tấn hiện vẫn là kịch bản mang tính kỳ vọng và cần nhiều năm khoan bổ sung để chứng minh.

Hơn nữa, việc khai thác ở độ sâu 2.000-3.000m đặt ra những thách thức kỹ thuật cực lớn về nhiệt độ và chi phí, khác biệt hoàn toàn với các mỏ lộ thiên hay mỏ nông.

Dù quá trình hiện thực hóa "kho báu" này thành vàng thỏi thương phẩm sẽ cần nhiều thời gian, nhưng phát hiện tại Hồ Nam đã củng cố đáng kể vị thế của Trung Quốc trên bản đồ tài nguyên thế giới. Hiện tại, quốc gia này đang nắm giữ trữ lượng ước tính hơn 2.000 tấn và đóng góp khoảng 10% sản lượng vàng toàn cầu, tiếp tục là một thế lực chi phối quan trọng trên thị trường kim loại quý.