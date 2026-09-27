Làng giải trí không thể tìm ra đoá hoa lê tuyết thứ 2

Khó có thể tìm thấy một đoá hoa lê tuyết nữa trong làng giải trí.

Mới đây, những thước phim và hình ảnh về hành trình nghệ thuật của Sulli đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đã 7 năm trôi qua kể từ thời điểm nữ thần tượng dừng lại chuyến hành trình của mình ở tuổi 25, nhưng hình ảnh "đoá hoa lê tuyết" xinh đẹp vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng người hâm mộ Kpop.

Mới đây, những thước phim và hình ảnh về hành trình nghệ thuật của Sulli đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng

Đã 7 năm trôi qua kể từ thời điểm nữ thần tượng dừng lại chuyến hành trình của mình ở tuổi 25, nhưng hình ảnh "đoá hoa lê tuyết" xinh đẹp vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng người hâm mộ Kpop

Sinh năm 1994 tại Busan với tên thật là Choi Jin Ri, cô sớm bén duyên với nghệ thuật và nhanh chóng trở thành một trong những sao nhí được yêu thích hàng đầu. Vào năm 11 tuổi, Sulli tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình khi đảm nhận vai công chúa Sun Hwa thời thơ ấu trong bộ phim cổ trang Bản tình ca Seo-dong. Gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng nét diễn hồn nhiên của cô bé ngày ấy đã chiếm trọn tình cảm của công chúng, mở ra một tương lai nghệ thuật rộng mở.

Vào năm 11 tuổi, Sulli tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình khi đảm nhận vai công chúa Sun Hwa thời thơ ấu trong bộ phim cổ trang Bản tình ca Seo-dong

Đến năm 2009, Sulli chính thức bước sang một trang mới trong sự nghiệp âm nhạc khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ f(x) thuộc công ty quản lý SM Entertainment. Ngay từ đĩa đơn chào sân LA chA TA, f(x) đã khẳng định màu sắc âm nhạc độc đáo và nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ khán giả.

Đến năm 2009, Sulli chính thức bước sang một trang mới trong sự nghiệp âm nhạc khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ f(x) thuộc công ty quản lý SM Entertainment

Trong đội hình 5 thành viên cùng với Victoria, Amber, Luna và Krystal, Sulli đảm nhận vị trí visual hàng đầu và thường xuyên đứng ở vị trí trung tâm nhờ diện mạo rạng rỡ cùng thần thái thu hút. Cô cùng f(x) liên tục gặt hái thành công qua hàng loạt bản hit đình đám như Pinocchio, Electric Shock hay Hot Summer, mang về 4 đĩa đơn quán quân tại quê nhà và ghi dấu ấn quốc tế khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc SXSW ở Mỹ.

Trong đội hình 5 thành viên cùng với Victoria, Amber, Luna và Krystal, Sulli đảm nhận vị trí visual hàng đầu và thường xuyên đứng ở vị trí trung tâm nhờ diện mạo rạng rỡ cùng thần thái thu hút

Trải qua nhiều thế hệ thần tượng, Sulli vẫn luôn được giới chuyên môn lẫn công chúng ghi nhận là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi trội và ấn tượng nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Vẻ đẹp của Sulli là sự pha trộn tinh tế giữa nét ngây thơ, thuần khiết trong trẻo với một chút nổi loạn, hoang dại đầy cá tính của tuổi trẻ.

Sulli vẫn luôn được giới chuyên môn lẫn công chúng ghi nhận là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi trội và ấn tượng nhất ngành giải trí Hàn Quốc

Vẻ đẹp của Sulli là sự pha trộn tinh tế giữa nét ngây thơ, thuần khiết trong trẻo với một chút nổi loạn, hoang dại đầy cá tính của tuổi trẻ

Ngay từ khi còn là một sao nhí cho đến lúc trưởng thành và ra mắt cùng f(x), Sulli đã đốn gục trái tim khán giả nhờ làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt biết nói cùng nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Chính nhan sắc ngọt ngào và thần thái cuốn hút ấy đã giúp Sulli luôn tỏa sáng rực rỡ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, chiếm trọn tình cảm của đông đảo người hâm mộ và trở thành biểu tượng nhan sắc hàng đầu trong lòng truyền thông và công chúng.

Ngay từ khi còn là một sao nhí cho đến lúc trưởng thành và ra mắt cùng f(x), Sulli đã đốn gục trái tim khán giả nhờ làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt biết nói cùng nụ cười rạng rỡ tỏa nắng

Song song với những dấu ấn rực rỡ trên sân khấu ca nhạc, Sulli cũng gặt hái nhiều thành công ấn tượng trong lĩnh vực phim ảnh. Năm 2012, vai chính trong tác phẩm truyền hình To the Beautiful You đã gây sốt khắp châu Á, giúp tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi hơn. Dù vậy, trước những áp lực sức khỏe cùng mong muốn thử sức ở những vai trò mới, Sulli đã tạm ngừng hoạt động vào năm 2014 và chính thức rời nhóm f(x) vào năm 2015.

Trước những áp lực sức khỏe cùng mong muốn thử sức ở những vai trò mới, Sulli đã tạm ngừng hoạt động vào năm 2014 và chính thức rời nhóm f(x) vào năm 2015

Cô tiếp tục để lại dấu ấn qua các phim điện ảnh như Fashion King (2014) hay Real (2017), đồng thời đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng đĩa đơn solo Goblin ra mắt vào tháng 6 năm 2019. Trong năm 2019, cô cũng để lại thêm nhiều dấu ấn sâu sắc qua vai diễn khách mời ở của tác phẩm truyền hình ăn khách Hotel Del Luna (Khách sạn ma quái) và hoàn thành ghi hình cho dự án phim tài liệu Dear Jinri trước khi rời xa trần thế vào tháng 10 năm 2019.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động, Sulli đánh dấu sự trở lại với âm nhạc bằng đĩa đơn solo Goblin ra mắt vào tháng 6 năm 2019

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, những giá trị nhân văn mà Sulli lặng lẽ xây dựng lúc thời thanh xuân vẫn đang tiếp tục lan tỏa một cách đầy âm thầm nhưng mạnh mẽ. Vào năm 2018, thông qua chương trình thực tế Jinri Store, Sulli từng ấp ủ dự án hỗ trợ cộng đồng khi đứng ra quyên góp 100.000 gói băng vệ sinh dành tặng cho các bé gái có hoàn cảnh khó khăn từ những gia đình có thu nhập thấp.

Suốt 7 năm qua, câu lạc bộ người hâm mộ của Sulli tại Trung Quốc vẫn đều đặn mỗi năm trích quỹ duy trì các hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa của cô

Dù chặng đường đời của cô dừng lại, ê-kíp sản xuất chương trình vẫn thay cô hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện, trao tận tay toàn bộ số vật tư này đến các em nhỏ tại Hàn Quốc. Tinh thần nhân ái ấy không dừng lại ở đó mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng người hâm mộ. Suốt 7 năm qua, câu lạc bộ người hâm mộ của Sulli tại Trung Quốc vẫn đều đặn mỗi năm trích quỹ duy trì các hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa của cô.

Nhìn lại toàn bộ chặng đường đã qua, Sulli không chỉ sống trong lòng công chúng bằng nhan sắc "độc nhất vô nhị" mà còn bằng tài năng nghệ thuật cùng những giá trị tử tế cô đã trao đi

Nhìn lại toàn bộ chặng đường đã qua, Sulli không chỉ sống trong lòng công chúng bằng nhan sắc "độc nhất vô nhị" mà còn bằng tài năng nghệ thuật cùng những giá trị tử tế cô đã trao đi. Làng giải trí có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy một đóa hoa lê tuyết thứ hai mang vẻ đẹp và khí chất thuần khiết đến thế.

Ảnh: X