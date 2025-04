Land Rover Defender bản mini lần đầu lộ diện: Ngang cỡ Santa Fe, chỉ chạy điện, sẽ hút khách nếu giá rẻ hơn bản lớn

Hình ảnh chạy thử nghiệm của mẫu xe điện Defender cỡ nhỏ, dự kiến ra mắt năm 2027, đã được ghi lại. Mẫu SUV điện này có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với Defender hiện hành, vốn cũng sẽ có phiên bản điện riêng.

Phiên bản mini của Defender được bắt gặp chạy thử. Ảnh: Carscoops

Việc Land Rover phát triển phiên bản Defender nhỏ gọn là điều hoàn toàn hợp lý, bởi Defender là thương hiệu con mạnh nhất của hãng. JLR hiện chỉ xác nhận ba mẫu xe trên sử dụng nền tảng EMA. Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ lần này cho thấy nhân tố "tiểu Defender" mới.

Mặc dù chia sẻ một số nét tương đồng về thiết kế như hông xe rộng, chắn bùn loe, đuôi xe đứng và mui xe phẳng dài, nhưng phiên bản nhỏ gọn này vẫn sở hữu phong cách riêng biệt. Kính chắn gió dốc hơn, đèn chiếu sáng mỏng hơn và cột C nghiêng về phía trước.

Ngoài kiểu dáng góc cạnh, thiết kế chi tiết xe sẽ có nhiều điểm khác bản lớn. Ảnh: Carscoops

So với Defender hiện tại, nguyên mẫu xe điện này có kích thước tương đương Skoda Kodiaq hay Hyundai Santa Fe, Bên dưới lớp vỏ ngoài, xe sử dụng nền tảng EMA mới của JLR, vốn được phát triển cho nhiều mẫu xe điện khác như Evoque, Velar và Discovery Sport.

Ảnh dựng đồ họa Land Rover Defender bản thu nhỏ. Ảnh: AP Team

Các mẫu xe điện sử dụng nền tảng EMA sẽ được sản xuất tại nhà máy Halewood của JLR ở Merseyside, phía tây bắc nước Anh, và sử dụng pin được sản xuất tại cơ sở mới ở Somerset. Nền tảng này được trang bị công nghệ 800-volt cho phép sạc nhanh với công suất lên đến 350 kW, giúp xe có thể sạc đầy trong vòng chưa đầy 18 phút.

Một số nguồn tin cho rằng mẫu Defender nhỏ gọn này có thể được đặt tên là Defender 80 hoặc Defender Sport khi ra mắt. Cái tên Defender Sport khá phù hợp bởi Land Rover đã từng sử dụng hậu tố Sport trên phiên bản Discovery Sport. Hơn nữa, thiết kế đường gân dập nổi và cột C nghiêng của nguyên mẫu xe này cũng tương đồng với Discovery Sport, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện.

Defender cỡ lớn là mẫu xe nổi tiếng với dáng góc cạnh và khả năng off-road đỉnh cao. Ảnh: JLR

Dự kiến ra mắt vào năm 2027 với tên model 2028, "tiểu Defender" chắc chắn sẽ gây sốt tại thị trường Anh, nơi xe điện đang rất được ưa chuộng.

Giá "tiểu Defender" được kỳ vọng cũng sẽ rẻ hơn đáng kể so với bản lớn. Tuy nhiên, nếu tình hình thuế quan hiện tại ở Mỹ không thay đổi, giá bán của mẫu xe này tại thị trường Mỹ có thể sẽ rất cao do ảnh hưởng từ chính sách thuế nhập khẩu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. JLR hiện đã phải tạm dừng giao hàng sang Mỹ do chính sách này.