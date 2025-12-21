Land Rover Defender 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ 5,1 tỷ đồng, màn hình khủng, có ghế ông chủ và công nghệ off-road 'nhàn tênh'

Land Rover Defender 2026 được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam từ ngày 20/12/2025 với danh mục phiên bản và giá bán đã được công bố.

Cụ thể, Defender 110 S 3.0 P400 MHEV có giá 6,329 tỷ đồng. Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400 MHEV có giá 7,349 tỷ đồng, trong khi bản X-Dynamic HSE 3.0 P400 MHEV giá 7,989 tỷ đồng. Defender 110 Trophy Edition được bán với giá 7,489 tỷ đồng. Các phiên bản cá nhân hóa có giá khởi điểm từ 5,099 tỷ đồng cho Defender 90 S 3.0 P400, 5,319 tỷ đồng cho Defender 110 S 3.0 P400, 5,989 tỷ đồng cho Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 P400e PHEV và 6,799 tỷ đồng cho Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400.

Land Rover Defender 2026 tinh chỉnh thiết kế, giữ nguyên dáng vẻ đặc trưng của dòng SUV địa hình. Ảnh: Hoàng Dũng

So với bản trước, Defender 2026 được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế ngoại thất với cụm đèn trước có đồ họa mới, đèn sương mù trở thành trang bị tiêu chuẩn và đèn hậu phẳng phủ kính màu khói. Lưới tản nhiệt bổ sung chi tiết sơn đen bóng, logo tối màu và nắp chụp mâm Gloss Black trên toàn bộ các phiên bản. Danh sách màu sơn mở rộng với Borasco Grey và Woolstone Green, đi kèm tùy chọn mâm hợp kim 22 inch thiết kế mới.

Mâm hợp kim 22 inch thiết kế mới được giới thiệu trên Defender 2026. Ảnh: Hoàng Dũng

Khoang lái Defender 2026 được nâng cấp với màn hình cảm ứng trung tâm 13,1 inch, bố trí lại khu vực táp-lô và cụm điều khiển trung tâm theo hướng gọn gàng, dễ thao tác hơn. Defender 130 tại Việt Nam có thêm tùy chọn hàng ghế thứ hai dạng Captain Seat, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự thoải mái khi di chuyển dài ngày.

Khoang lái nâng cấp với màn hình cảm ứng trung tâm 13,1 inch. Ảnh: Hoàng Dũng

Về công nghệ, Defender lần đầu có tùy chọn Adaptive Off-Road Cruise Control, cho phép xe tự điều chỉnh tốc độ khi di chuyển trên địa hình phức tạp, hỗ trợ người lái khi off-road. Hệ thống giám sát mức độ tập trung của người lái cũng được bổ sung camera theo dõi ánh nhìn và phát cảnh báo khi cần thiết.

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, Defender Trophy Edition lần đầu ra mắt tại Việt Nam với bộ nhận diện riêng và trang bị off-road chuyên dụng. Defender OCTA tiếp tục giữ vai trò là phiên bản hiệu suất cao nhất, đồng thời mở rộng các tùy chọn màu sơn, lớp phủ nhám và gói hoàn thiện nội – ngoại thất.

Defender 2026 được phân phối đầy đủ các biến thể 90, 110, 130 và OCTA tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Tại Việt Nam, Defender 2026 được phân phối với nhiều cấu hình động cơ. Phổ biến nhất là động cơ xăng 3.0L I6 tăng áp, tích hợp công nghệ mild-hybrid (MHEV), cho công suất tối đa 400 mã lực (P400), kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Defender 110 còn có tùy chọn động cơ plug-in hybrid P400e, kết hợp máy xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 400 mã lực. Riêng Defender OCTA sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.4L, cho công suất 635 PS, là phiên bản mạnh nhất trong dải sản phẩm Defender hiện nay.

Những hình ảnh khác về Defender 2026: