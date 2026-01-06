Lan truyền loạt ảnh thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên tình tứ bên bạn gái tin đồn, visual "đàng gái" gây sốt

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước loạt hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc hẹn hò của thủ môn Trần Trung Kiên - gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam bên một cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. Dù cả hai chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ, nhưng những chi tiết trong loạt ảnh nhanh chóng khiến netizen "bán tín bán nghi" về một chuyện tình đang âm thầm nảy nở.
Trong những bức hình được lan truyền, Trần Trung Kiên xuất hiện với phong cách đời thường, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cao ráo, thư sinh đúng chuẩn "hot boy sân cỏ". Đáng chú ý, anh thường xuyên sánh bước cùng một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, gương mặt thanh tú và thần thái nhẹ nhàng. Cả hai bị bắt gặp đi dạo, đứng cạnh nhau tại quán cà phê hay trong không gian sinh hoạt thường ngày, không quá thân mật nhưng đủ để tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.
Trần Trung Kiên và bạn gái tin đồn (Ảnh: IGNV)
Danh tính "bạn gái tin đồn" của thủ môn U23 Việt Nam cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng truy tìm. Đó là hot girl Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, cô nàng sở hữu nhan sắc nổi bật, phong cách nữ tính và từng gây chú ý trên mạng xã hội với visual trong trẻo, chuẩn "gái xinh đời thường".
Trên mạng xã hội, netizen để lại hàng loạt bình luận thích thú: "Trai tài gái sắc là đây chứ đâu", "Thủ môn U23 đã hot lại còn có bạn gái xinh thế này", hay "Nếu là thật thì xin chúc mừng, couple nhìn hợp ghê"...
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là những khoảnh khắc bạn bè thân thiết, bởi cả hai vẫn chưa hề công khai mối quan hệ hay có động thái xác nhận. Hiện tại, Trần Trung Kiên vẫn khá kín tiếng về đời tư, tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Chính sự im lặng này lại càng khiến người hâm mộ thêm tò mò, dõi theo từng "hint" nhỏ liên quan đến chuyện tình cảm của chàng thủ môn sinh năm trẻ tuổi.