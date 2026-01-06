Lan truyền loạt ảnh thủ môn hotboy U23 Việt Nam Trần Trung Kiên tình tứ bên bạn gái tin đồn, visual "đàng gái" gây sốt

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước loạt hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc hẹn hò của thủ môn Trần Trung Kiên - gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam bên một cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. Dù cả hai chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ, nhưng những chi tiết trong loạt ảnh nhanh chóng khiến netizen "bán tín bán nghi" về một chuyện tình đang âm thầm nảy nở.

Trần Trung Kiên là hotboy nổi bật của U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Trong những bức hình được lan truyền, Trần Trung Kiên xuất hiện với phong cách đời thường, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ cao ráo, thư sinh đúng chuẩn "hot boy sân cỏ". Đáng chú ý, anh thường xuyên sánh bước cùng một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, gương mặt thanh tú và thần thái nhẹ nhàng. Cả hai bị bắt gặp đi dạo, đứng cạnh nhau tại quán cà phê hay trong không gian sinh hoạt thường ngày, không quá thân mật nhưng đủ để tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.