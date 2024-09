Lan truyền đoạn clip "kẻ săn tình dục" Diddy tổ chức tiệc thác loạn, dụ nghệ sĩ dùng ma túy và hành hung nhân viên

Hôm 25/9, cả nước Mỹ lẫn thế giới rúng động sau khi thông tin Diddy vướng hàng loạt cáo buộc về buôn bán tình dục, ma túy và lạm dụng trẻ vị thành niên. Đáng sợ hơn, rất nhiều ngôi sao Hollywood cũng đã tham gia vào bữa tiệc thác loạn. Đúng lúc này, cư dân mạng bỗng truyền tay nhau những đoạn clip nam rapper có hành động chửi mắng, thao túng tâm lý nhân viên trong công ty, đưa ma túy cho ca sĩ sử dụng hay tham gia tiệc thoát y.

Hóa ra, các đoạn clip nằm trong tựa phim Get Him to the Greek (2010) khi Diddy vào vai Sergio - một chủ công ty sản xuất âm nhạc nổi tiếng và giàu có. Diddy có khối tài sản 600 triệu USD và 7 người con, còn Sergio cũng từng khoe khoang có nhà trên khắp thế giới và có tận 6 đứa con. Lúc đó, nhiều khán giả chỉ đùa với nhau rằng nhân vật giống hệt Diddy ngoài đời và nam rapper có thể “diễn như không diễn”. Nhưng không ai ngờ rằng điều này sẽ thực sự ứng nghiệm vào nhiều năm sau đó.

Những đoạn clip cắt ra từ phim Get Him to the Greek đang được chia sẻ trên MXH. Những hành động của Sergio không khác gì với Diddy ngoài đời thật

Sergio là một tay sếp hay chửi bới, bạo hành tinh thần nhân viên. Nhưng đây cũng là thứ “nhẹ nhàng” nhất của gã. Khi giao cho chàng nhân viên trẻ Aaron (Jonah Hill) nhiệm vụ tháp tùng ca sĩ tai tiếng Aldous Snow (Russell Brand) từ London (Anh) đến Los Angeles (Mỹ) biểu diễn, Sergio đã ra lệnh Aaron “nhét ma túy vào cơ thể” theo đúng nghĩa đen để lấy dũng khí.

Một trong các cảnh quay nổi tiếng trong phim là khi Sergio yêu cầu Aaron thao túng tâm lý Aldous bằng đủ các ngôn từ tục tĩu. Bản thân gã cũng thừa nhận là mình đang thao túng tâm lý anh nhân viên nhút nhát. Sergio còn dụ dỗ Aaron đi ăn chơi và qua đêm với một nữ nhân viên ở quán bar khỏa thân. Thậm chí, gã còn đưa ma túy cho Aaron để anh chàng dụ Aldous sử dụng nhằm hoàn thành buổi trình diễn trong tình trạng sức khỏe tồi tệ.

Những hành động tệ hại của tay sếp Sergio không khác gì với Diddy ngoài đời thật. Ngày 25/3, cảnh sát đã bất ngờ ập vào khám xét biệt thự của Diddy vì hàng loạt cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục, tống tiền khi anh ta ép phụ nữ quan hệ tình dục, buôn bán ma túy. Một thanh niên 25 tuổi bị bắt vì cho là vận chuyển ma túy của Diddy ở sân bay Miami chỉ một ngày trước khi vụ khám xét diễn ra.

Diddy còn bị tố tổ chức những buổi “Tiệc Trắng” và ép các cô gái trẻ quan hệ tình dục với khách mời nổi tiếng Hollywood. Từ những năm 1990 đến những năm 2000, nhiều người nổi tiếng bị bắt gặp tham gia các sự kiện này Diddy. Với quyền lực là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, Diddy hứa hẹn những cơ hội việc làm hoặc thậm chí là đe dọa các cô gái trẻ để họ phải “bán mình”.