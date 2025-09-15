Lan truyền clip sốc nghi "mỹ nam Trung Quốc" gào thét thảm thiết giữa đêm trước khi rơi lầu tử vong bất thường

Vụ nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu vào ngày 11/9, gây rúng động showbiz châu Á những ngày qua. Đại diện studio của mỹ nam Trung Quốc cho biết cảnh sát đã kết luận cái chết của Vu Mông Lung không có yếu tố phạm tội hình sự. Tuy nhiên, truyền thông lẫn công chúng đều đặt nghi vấn vụ việc nam thần này qua đời có uẩn khúc.

Đến ngày 15/9, tờ Sohu đưa tin trên MXH Weibo đang lan truyền 1 đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc Vu Mông Lung khóc lóc gào thét thất thanh, thảm thiết cầu cứu trong tuyệt vọng giữa đêm trước khi anh được phát hiện rơi lầu tử vong. Tài khoản nắm giữ video cho biết đã nhiều lần chia sẻ đoạn clip này và gắn hashtag Vu Mông Lung sau khi sự ra đi của cố diễn viên được xác nhận, nhưng đều bị các nền tảng mạng gỡ bỏ bất thường. Trên MXH, cũng khán giả soi ra khung cửa sổ trong clip có sự tương đồng với hiện trường Vu Mông Lung rơi lầu tử vong.

Xôn xao đoạn clip được cho là quay lại cảnh Vu Mông Lung khóc lóc, gào thét thất thanh trong đêm trước khi rơi lầu

Khung cảnh trong video có điểm tương đồng với hiện trường xảy ra vụ nam diễn viên rơi lầu tử vong

Trước việc xuất hiện đoạn clip có thể thay đổi kết luận điều tra của cơ quan chức năng, nghi Vu Mông Lung bị sát hại, cư dân mạng yêu cầu cảnh sát điều tra thêm. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với Sở cảnh sát Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) - đơn vị phụ trách điều tra vụ việc của Vu Mông Lung - để hỏi về video nghi là bằng chứng cho việc mỹ nam Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa không qua đời vì tự tử hay gặp tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện tại, ngoài thông tin Vu Mông Lung được xác nhận qua đời, truyền thông không có thêm tin tức nào khác. Toàn bộ quá trình điều tra vụ việc không được cơ quan chức năng công bố, cũng không rõ thi thể của cố diễn viên đã được trao trả cho người nhà hay chưa và thời điểm nào sẽ diễn ra tang lễ. Sự kín đáo của cơ quan chức năng, gia đình và người đại diện xoay quanh cái chết của Vu Mông Lung, khiến truyền thông Trung Quốc cho rằng vụ việc này không đơn giản. Các nguồn tin trong giới cho biết mẹ của Vu Mông Lung đã ngất xỉu và phải đưa vào phòng cấp cứu khẩn sau khi nhận tin sốc con trai qua đời.

Truyền thông và công chúng Trung Quốc cho rằng cái chết của Vu Mông Lung không đơn giải khi thông tin có dấu hiện bị bưng bít

Đêm trước khi qua đời, Vu Mông Lung đã tụ tập ăn tối cùng 5-6 người bạn. Hiện trường nam diễn viên này ngã lầu tử vong cũng là nhà của 1 thành viên trong nhóm bạn. Có thông tin cho biết có 5 nghệ sĩ thuộc Cbiz đã tham dự bữa tiệc và ở cạnh Vu Mông Lung trong đêm định mệnh gồm đạo diễn Trình Thanh Tùng, biên kịch Cực Quang Quang, nhà sản xuất Phương Lệ, nam diễn viên Cao Thái Vũ và nữ diễn viên Tống Y Nhân. Sau khi bị nghi vấn dính líu đến cái chết của Vu Mông Lung, nhóm sao này đang hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Nam diễn viên Cao Thái Vũ, diễn Trình Thanh Tùng, biên kịch Cực Quang Quang, nữ diễn viên Tống Y Nhân và nhà sản xuất Phương Lệ đang bị nghi vấn có liên quan đến cái chết bất thường của Vu Mông Lung

Trước đó, tờ 163, Sohu và nhiều kênh truyền thông lớn của Trung Quốc đã có được ảnh chụp hiện trường vụ việc trước khi cảnh sát khám nghiệm và dọn dẹp. Theo đó, bên ngoài căn phòng được cho là nơi Vu Mông Lung rơi lầu, xung quanh khung cửa sổ xuất hiện nhiều vết xước vòng cung. Theo nhân viên kỹ thuật chung cư, mặt lưới chống côn trùng bên ngoài cửa sổ rất khó cạy mở nếu không có dụng cụ chuyên dụng. Mặt kính ở cửa sổ lầu dưới cũng có nhiều dấu tay kỳ lạ, nghi Vu Mông Lung trong lúc rơi xuống đã cố bấu víu nên in lên mặt kính.

Đáng chú ý, 1 nhân chứng ở hiện trường cho biết thời điểm thi thể Vu Mông Lung được phát hiện bạn bè của nam diễn viên có biểu hiện khá lạ, lấm lét đáng ngờ như đã biết trước anh qua đời. Lúc nghe 1 cụ bà hô hoán có thanh niên nằm bất tỉnh và miệng đầy máu trên mặt đất, mọi người đều kinh hãi tay không chạy đến xem tình hình, gọi bảo an chung cư.

Những vết xước trên khung cửa sổ và những dấu tay kỳ lạ ở hiện trường Vu Mông Lung ngã lầu. Nhân chứng cho biết bạn bè của Vu Mông Lung không báo cảnh sát, gọi cứu hộ và thậm chí còn chuẩn bị sẵn quần áo để che mặt cho cố diễn viên

Trong khi bạn bè của Vu Mông Lung được cho biết đã hớt hãi cầm theo quần áo chạy từ trên lầu xuống đắp lên mặt nam diễn viên, dù xung quanh ai nấy đều chưa biết danh tính cũng như sự sống chết của chàng thanh niên. Không chỉ vậy, dù cho biết nạn nhân nằm trên đất là bạn của mình, nhưng tuyệt nhiên không ai trong hội bạn của Vu Mông Lung gọi điện báo cảnh sát hay gọi cứu thương. Đội trưởng đội bảo an chung cư được ghi nhận là người đầu tiên báo án.

Cư dân mạng cho rằng Vu Mông Lung không có động cơ tự tử vì anh mắc chứng sợ độ cao, 21h30 phút tối 11/9 vẫn online mạng xã hội. Không chỉ vậy, anh còn là con trai duy nhất trong nhà và sắp tới có nhiều dự án phim ảnh và show truyền hình ra mắt. Với những tình tiết cho thấy có điều khuất tất trong cái chết của Vu Mông Lung, cư dân mạng yêu cầu cảnh sát điều tra lại hoặc công bố chi tiết vụ việc bao gồm các đoạn CCTV, kết quả nhận dạng dấu vân tay và những người có mặt bên nam diễn viên vào đêm xảy ra vụ việc, để làm rõ sự thật.

Netizen cho biết Vu Mông Lung sợ độ cao và không có lý do gì để tự tử

Nguồn: Weibo, Sohu, Sina