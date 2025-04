Lan truyền clip Mailystyle quảng cáo NMN, tinh dầu thông đỏ trị bách bệnh, cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ

Thời gian gần đây, những sự việc các KOL/KOC livestream bán hàng, quảng cáo sản phẩm đều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi không ít người đã phải nhận hình phạt khi quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm. Điển hình có thể kể đến Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa dối khách hàng sau hành vi quảng cáo kẹo rau củ KERA: “1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau”.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng cho rằng trên MXH mỗi ngày vẫn có rất nhiều các KOL bán hàng, quảng bá những sản phẩm thực phẩm chức năng nhưng lại quảng cáo công dụng như “thuốc tiên”. Thậm chí còn nhấn mạnh có thể bỏ sử dụng các loại thuốc khác, chỉ cần dùng 1 thành phần này cũng giúp sống lâu hơn.

Trong số đó phải kể đến hot girl Mailystyle (tên thật Nguyễn Hoàng Mai Ly, SN 1995) khi cô đang liên tục được cộng đồng mạng nhắc tên với những đoạn cắt từ livestream, được cho là quảng cáo lố công dụng sản phẩm.

Mailystyle sở hữu 1,7 triệu người theo dõi trên TikTok

Cụ thể, một sản phẩm có tên NMN được Mailystyle bán vài năm nay trên các nền tảng của mình đã khiến nhiều người hoài nghi. Bởi khi giới thiệu sản phẩm này, cô liên tục nhấn mạnh những công dụng hết mức “thần thánh”, có thể thay thế được nhiều loại thuốc đặc trị khác. "Các chị em uống NMN không cần uống thuốc khớp, thuốc bổ não, thuốc Alzheimer, thuốc trị mất trí nhớ, thuốc đột quỵ hay phòng chống tai biến nữa! Bỏ đi", cô nói.

Không những vậy, Mai Ly còn cho biết sản phẩm này còn giúp kéo dài tuổi thọ, cải thiện tình trạng tóc bạc cũng như mất ngủ kinh niên: "Tóc chỉ cần có chỗ để mọc tóc - kín đầu, tóc bạc sớm đúng không, sẽ mọc từ chân tóc mọc lên, kéo dài tuổi thọ, giúp các chị sống lâu hơn".

Để củng cố thêm lòng tin, cô còn đưa ra dẫn chứng bản thân và cả mẹ cũng đã sử dụng sản phẩm và thấy thay đổi rõ rệt trong việc hết chứng mất ngủ: "Mẹ em bị đau mỏi vai gáy mấy chục năm trời, uống ba viên tịt đau! Mẹ em mất ngủ kinh niên, em cũng giống mẹ, bị tiền đình rồi mất ngủ, phải nằm cả tiếng mới ngủ được. Thế mà từ lúc uống NMN, đặt lưng xuống là ngáy".

Netizen lan truyền đoạn clip Mai Ly quảng cáo về công dụng sản phẩm

Ngoài sản phẩm này, Mai Ly còn tích cực lăng xê cho sản phẩm có tên Tinh dầu thông đỏ. Thậm chí, cô còn dõng dạc khẳng định đây được gọi là “quốc bảo” của thị trường Hàn Quốc, nhân sâm hay hồng sâm cũng không thể so sánh.

Trong các video của mình, Mai Ly cho biết sản phẩm này, những ai đang bị các bệnh lý như máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, béo phì, tiểu đường, gout, đột quỵ,... thì đều nên sử dụng. GIới thiệu về sản phẩm này, Mai Ly nói: “Tinh dầu thông đỏ này là loại gần như duy nhất trên thế giới có khả năng đào thải và hoá lỏng mỡ thừa sau 30 giây…. Được chiết xuất từ lá cây thông, không phải vỏ thông. 99,4% là thành phần từ lá thông được trồng từ độ cao 1600 - 1800m và thu hoạch trong chu trình khép kín. 0,6% còn lại là vitamin E lưu thông tuần hoàn máu và ngủ cực ngon”.

Cuối năm 2023, lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm tại kho hàng của Mailystyle

Những đoạn quảng cáo để bán thực phẩm chức năng này hiện đang trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận. Bởi phần đông đều cho rằng nếu nghe kỹ phần giới thiệu, nhiều người cảm tưởng như đây là thuốc chữa bách bệnh chứ không còn là thực phẩm hỗ trợ.

Trước đó, cuối năm 2023, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công An), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Công an quận Hà Đông kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh, tập kết hàng hóa tại địa chỉ căn U04-L01 Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Kho hàng trên thuộc sở hữu của hot girl livestream Mai Ly - cô sở hữu 1,7 triệu người theo dõi trên TikTok.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ số lượng hàng hóa gồm 126.603 sản phẩm thuộc 242 chủng loại hàng hóa các loại gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và hàng gia dụng do nước ngoài sản xuất. Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa. Trị giá hàng hóa vi phạm xác định 20,1 tỉ đồng. Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường cho hay trong một ngày, Mai Ly có thể livestream bán hàng ngàn sản phẩm, do vậy xin nộp tiền phạt để không phải khởi tố hình sự.

Sau khi bị kiểm tra, cô vẫn tiếp tục chốt đơn trên các tài khoản MXH của mình như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến hiện tại trong các phiên livestream, Mai Ly vẫn khẳng định mình bán hàng có chất lượng, những sai lầm trong quá khứ là để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.