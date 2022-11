Lần thứ 3 Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra lại vụ ông Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Ngày 2/11, nguồn tin của Tiền Phong được biết, Viện KSND Tối cao vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ ông Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng trong vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội quản lý thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường.

Đây là lần thứ ba Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết.

Hồi tháng 8/2022, Viện KSND Tối cao hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát) về tội "Sản xuất buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, ông Trần Hùng bị truy tố hành vi "Nhận hối lộ".

33 bị cáo khác là cán bộ Quản lý thị trường Hà Nội; nhân viên trong công ty của Thuận và các công ty liên quan khác bị truy tố các tội "Sản xuất hàng giả", "Mua bán hàng giả", "Môi giới hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tuy nhiên sau khi chuyển cáo trạng vụ án sang TAND TP Hà Nội thì cơ quan này đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Do vậy, Viện kiểm sát trả hồ sơ để C03 điều tra.

Trước đó, vào tháng 1 và tháng 4/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 2 lần ra kết luận điều tra và viện kiểm sát cũng trả lại yêu cầu làm rõ một số nội dung.

Ông Trần Hùng.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2021 - 6/2021, bị can Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm tổ chức sản xuất, nhập kho 9.473.891 quyển sách giáo khoa giả sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác với tổng trị giá sách theo bìa hơn 260 tỷ đồng. Tiếp đó, bị can tổ chức tiêu thụ 6.342.076 quyển, sau khi trừ chiết khấu thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Khi vụ việc sản xuất buôn bán sách giả nói trên bị phát hiện, Đội quản lý thị trường số 17 ( Cục Quản lý thị trường Hà Nội ) kiểm tra ngày 9/7/2020, mặc dù có đủ dấu hiệu chuyển Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền nhưng bị can Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17, Cục quản lý thị trường Hà Nội) đã nhận 310 triệu đồng từ bị can Thuận, rồi chỉ đạo bị can Thành Thị Đông Phương (nguyên kiểm soát viên của Đội) xây dựng hồ sơ, báo cáo đề xuất theo hướng xử lý hành chính theo ý kiến của ông Trần Hùng.

Còn bị can Phạm Ngọc Hải (cán bộ thuộc Đội quản lý thị trường số 17) được giao nhiệm vụ chủ trì việc tiêu hủy số lượng sách thu giữ của Công ty Phú Hưng Phát nhưng tự ý trả lại một phần số sách đã thu giữ và nhận 30 triệu đồng.

Cơ quan truy tố cho rằng, nhóm cán bộ Lê Việt Phương, Thành Thị Đông Phương và Phạm Ngọc Hải đã làm trái công vụ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện cho Công ty Phú Hưng Phát hưởng lợi một số lượng sách bị thu giữ.

Đối với ông Trần Hùng, quá trình Đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành giải quyết vụ việc vì phạm xảy ra tại Công ty Phú Hưng Phát, lợi dụng chức vụ là Tổ trưởng Tổ công tác 304, Tổng cục Quản lý thị trường có quyền tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, song ông này đã nhận 300 triệu đồng của bị can Cao Thị Minh Thuận.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng tiếp nhận yêu cầu của Thuận, hướng dẫn Thuận thay đổi lời trình bày về nguồn gốc sổ sách thu giữ, làm sai lệch bản chất vụ việc. Ngoài ra, ông Trần Hùng còn chỉ đạo bị can Lê Việt Phương tạo điều kiện cho Thuận theo hướng xử lý hành chính.