Lần thứ 2 "thoát hiểm" thành công, kinh tế Việt Nam vượt 1 cường quốc, tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Việt Nam lần thứ 2 vượt khó thành công

Những lo ngại rằng làn sóng áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam đang dần lắng xuống.

Mức thuế đối ứng áp dụng đối với Việt Nam hiện là 20%, giảm mạnh so với mức 46% từng được đưa trước đó. Trái với những lo ngại ban đầu, xuất khẩu và hoạt động sản xuất nói chung vẫn duy trì đà tăng tích cực.

"Chúng tôi ghi nhận rất ít trường hợp chấm dứt hoặc hủy hợp đồng thuê sớm, trong khi nhu cầu vẫn mạnh từ cả các nhà đầu tư mới, đặc biệt là dòng vốn từ Trung Quốc và ngày càng nhiều từ Mỹ, cũng như từ các khách thuê hiện hữu thông qua gia hạn và mở rộng", ông Lance Li, Tổng giám đốc BW Industrial Development JSC, nhà cung cấp nhà xưởng và kho xây sẵn đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, cho biết.

Từ tháng 1 đến tháng 8, công ty đã ký các thỏa thuận cho thuê hơn 1,2 triệu mét vuông diện tích, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, ông Li nói với Nikkei Asia.

Các trung tâm công nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Nikkei

Trong khi đó tờ Asia Times cũng lưu ý, quý III, nền kinh tế vẫn tăng trưởng 8,22% so với cùng kỳ, vượt qua Trung Quốc, bất chấp mức thuế đối ứng 20% từ Mỹ. Điều này giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Theo Asia Times, đây không phải lần đầu Việt Nam "lách" được qua các biến động của kinh tế thế giới. Trong giai đoạn 2017 – 2021, Washington bắt đầu thương chiến lại khiến cơ sở sản xuất dịch chuyển sang Việt Nam.

Một phần sức hấp dẫn của Việt Nam với các tập đoàn sản xuất toàn cầu nằm ở nền kinh tế công nghiệp nặng, chính trị ổn định, dân số đang tăng, chi phí lao động và đất đai thấp, tốc độ tăng trưởng trên 7% suốt thập niên vừa qua và vị trí địa lý gần Trung Quốc.

Yếu tố này giúp Việt Nam sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể trong khu vực Đông Nam Á khi bước vào thời kỳ Trump 2.0

Dự báo cho năm 2026

"Trong tháng 9, chúng tôi nhận thấy lượng yêu cầu tìm hiểu tăng mạnh trở lại sau giai đoạn chững lại vào mùa hè. Chúng tôi thực sự kỳ vọng vào một năm 2026 đầy lạc quan", ông John Campbell, Giám đốc dịch vụ bất động sản công nghiệp của Savills Việt Nam, nói.

"Nhiều doanh nghiệp tin vào các động lực dài hạn của Việt Nam, đó là câu chuyện sản xuất, lực lượng lao động tay nghề ngày càng cao, dân số năng động với 100 triệu người", ông Campbell nói thêm, đồng thời cho biết mạng lưới hàng chục hiệp định thương mại tự do của Việt Nam cũng là yếu tố thu hút các nhà sản xuất.

"Đây là một phần trong chiến lược của Việt Nam nhằm không chỉ trải thảm đỏ cho mọi dự án có vốn, mà cho những dự án phù hợp với câu chuyện về loại hình công nghiệp mà Việt Nam muốn hướng tới", ông nói.

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần một lượng đầu tư rất lớn cho hạ tầng và nguồn cung năng lượng, những yếu tố thường mất nhiều năm để hiện thực hóa.

Dự báo của các tổ chức phân tích cũng đang điều chỉnh theo những tín hiệu tích cực của ngành công nghiệp.

HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,9%, từ mức 6,6% trước đó, cho rằng tăng trưởng vẫn ở mức cao và nền kinh tế thể hiện khả năng chống chịu mạnh mẽ.

Citi cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 8% do tác động hạn chế của thuế đối ứng từ Mỹ. Trước đó, vào tháng 4, ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể chậm lại còn 5% do thuế quan.

"Khả năng chống chịu được kỳ vọng sẽ thể hiện rõ hơn trong năm 2026 nhờ nhu cầu trong nước mạnh, có thể đóng vai trò là bộ đệm trước bất kỳ sự suy giảm xuất khẩu ở mức vừa phải nào, cùng với hiệu quả sử dụng vốn ngày càng tăng của nền kinh tế", ông Hoàng Xuân Trung, Trưởng bộ phận Bán hàng và Giải pháp doanh nghiệp thị trường Việt Nam của Citi, nói với Nikkei Asia, đồng thời dự báo tăng trưởng đạt 8% trong năm 2026.