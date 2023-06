Làn sóng trả mặt bằng “càn quét” vùng ven Tp.HCM: Thuê 8 triệu đồng/tháng cũng phải trả vì kinh doanh ế ẩm

Mới đây, một mặt bằng trên đường Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, quận 9 đã phải treo biển trả mặt bằng do kinh doanh ế ẩm. Được biết, mặt bằng này có diện tích 30m2, giá thuê 8 triệu đồng/tháng. Chủ thuê mở bán đồ điện tử nhưng ế ẩm. Dù giá thuê khá mềm so với các mặt bằng xung quanh nhưng vì kinh doanh không ăn thua nên chủ quán quyết định đóng cửa.

Cách đó không xa, một mặt bằng gần 100m2 cũng đóng cửa và treo biển thuê. Được biết, một tháng trước, mặt bằng này là nơi kinh doanh shop thời trang nhưng vì kinh doanh không hiệu quả nên chủ shop trả mặt bằng. Giá rao thuê hiện tại là 18 triệu đồng/tháng. Dù treo biển thuê hơn một tháng nay nhưng hiện vẫn chưa có người mới vào thuê.

Tại đường Lò Lu, P.Trường Thạnh, quận 9, các mặt bằng kinh doanh treo biển cho thuê cũng xuất hiện nhiều hơn so với thời điểm cuối năm 2022. Đây là tuyến đường hoạt động kinh doanh buôn bán khá sầm uất của quận 9. Tuy nhiên, đếm dọc tuyến đường dài 3km này có đến hơn 10 mặt bằng bỏ trống, treo biển thuê. Giá thuê dao động từ 7-25 triệu đồng/tháng (tuỳ mặt bằng).

Một mặt bằng tại đường Lò Lu, P.Trường Thạnh, quận 9 dù treo biển đã lâu đến nay vẫn chưa có khách thuê. Ảnh: Hạ Vy

Trong khi đó, tại đường Lã Xuân Oai, P.Trường Thạnh, các mặt bằng bỏ trống rơi vào mức giá từ 15-25 triệu đồng/tháng. Một số cửa hàng thời trang, nhà hàng, kinh doanh xe… có tỉ lệ trả mặt bằng cao hơn các nhóm kinh doanh đồ ăn vặt, thực phẩm. Tại khu vực này, mặt bằng giá từ 7-10 triệu đồng/tháng ổn định khách thuê.

Ở các khu vực kinh doanh sầm uất thuộc khu ven Tp.HCM như đường Kha Vạn Cân, Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, Hoàng Diệu 2… hiện mặt bằng bỏ trống khá nhiều. Thậm chí, có những mặt bằng được thuê vài tháng đã trả lại do kinh doanh thua lỗ. Với mức giá thuê từ 30-100 triệu đồng/tháng (tuỳ mặt bằng). Tuy tỉ lệ trống tăng lên nhưng giá thuê so với đầu năm 2022 vẫn biến động tăng mạnh. Khảo sát cho thấy, có những mặt bằng giá tăng 100% so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, mặt bằng kinh doanh 100m2 tại đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức cũ), cuối năm 2021 giá thuê hơn 20 triệu đồng/tháng, hiện dao động khoảng 40-45 triệu đồng/tháng (có thương lượng với chủ nhà). Các mặt bằng diện tích nhỏ hơn tại cùng tuyến đường cũng tăng giá khoảng 40-50% so với đầu năm 2022. Đáng nói, rất hiếm các mặt bằng giá 20 triệu đồng/tháng tại khu vực này.

Tại tuyến đường Đỗ Xuân Hợp – cung đường nổi tiếng với mức giá thuê hợp lý so với các tuyến buôn bán sầm uất lân cận. Thế nhưng, hiện tại giá thuê cũng tăng chóng mặt. Để tìm được mặt bằng ưng ý, diện tích vừa phải tại khu vực này giá phải từ 30-40 triệu đồng/tháng.

các mặt bằng diện tích lớn khoảng 150-200m2, mặt tiền kinh doanh giá rơi vào khoảng 60-100 triệu đồng/tháng. Trong khi một số căn giá thấp nhất cũng đã rơi vào mức 25 triệu đồng/tháng, thường có vị trí khuất, diện tích nhỏ.

Tình trạng trả mặt bằng tại khu ven Tp.HCM cũng diễn ra không kém gì khu vực trung tâm. Ảnh: Hạ Vy

Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, các căn nhà phố cho thuê làm chỗ kinh doanh hiện cũng ảm đạm sức thuê. Mặt bằng trống treo biển thuê tăng hơn so với giai đoạn đầu năm 2022. Trong đó, có một số mặt bằng giá chỉ từ trên dưới 10 triệu đồng/tháng cũng vắng khách.

Theo một môi giới khu vực này, khoảng 3 tháng nay khách thuê trả mặt bằng tăng. Các mặt bằng giá từ 15-20 triệu đồng/tháng khó cho thuê. Trong khi mặt bằng giá trên dưới 10 triệu đồng/tháng, vốn trước đây khan nguồn cung thì hiện tại nguồn cung cũng khá nhiều. “Do kinh doanh buôn bán khó khăn, khách thuê trả mặt bằng khiến tỉ lệ trống tăng lên. Tuy nhiên, giá thuê vẫn không giảm”, môi giới này cho biết.

Thời gian qua, tình trạng trả mặt bằng đã diễn ra khắp khu vực trung tâm Tp.HCM và hiện đang lan rộng ra các khu vực ven TP.

Dữ liệu rao cho thuê mặt bằng ở trung tâm Tp.HCM cho thấy số mặt bằng chào thuê tăng vọt, có những con đường lượng mặt bằng trống cao chưa từng có trong ba năm qua.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy năm tháng qua có 88.000 doanh nghiệp rút lui, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung mỗi tháng có 17.600 doanh nghiệp âm thầm rời khỏi thương trường. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp lên thị trường mặt bằng cho thuê.

Nhà hàng, tiệm cà phê, cửa hàng thời trang, chi nhánh ngân hàng, thẩm mỹ viện... chiếm đa số trong làn sóng trả mặt bằng năm nay.

Có nhiều lý do để các cửa hàng đóng cửa, từ bán buôn ế ẩm, cạnh tranh với mua sắm online hoặc không gồng nổi tiền thuê mặt bằng.

Sức mua yếu là điều mà cả nền kinh tế đang vấp phải. Các chủ hàng quán đều thừa nhận doanh thu không bù nổi các chi phí, nhất là gánh nặng mặt bằng.