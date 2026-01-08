Làn sóng tẩy chay, vứt sọt rác Pate Cột Đèn do CTCP Đồ hộp Hạ Long sản xuất: "Tôi đã mua cho con mình ăn..."

Vừa qua, trong phóng sự được phát sóng trên VTV1 của chương trình Việt Nam Hôm Nay thông tin, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch.

Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HALONG CANFOCO), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

Hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin này khiến phần lớn người tiêu dùng hoang mang bởi các sản phẩm đồ hộp thuộc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được rất nhiều người sử dụng trước đó. Đáng chú ý nhất, sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng đóng hộp của công ty này cũng rất viral trên MXH, từng được nhiều KOL, người nổi tiếng quảng bá.

Chính vì vậy, ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi đã mua và sử dụng các loại đồ đóng hộp của công ty trên. Thậm chí, nhiều người còn thể hiện sự phẫn nộ bằng việc thẳng tay vứt bỏ những hộp sản phẩm pate Cột Đèn đã mua trước đó vào thùng rác, không thể tiếp tục sử dụng.

Từ khóa về Pate Cột Đèn được tìm kiếm phổ biến

Rất nhiều gia đình đã và đang sử dụng đồ hộp của công ty này, đặc biệt là sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng (Ảnh: @_annie.meowmeow)

Không ít người mất niềm tin, thẳng tay vứt bỏ các sản phẩm Pate Cột Đèn đóng hộp của công ty (Nguồn: @grace.ty16)

Một người tiêu dùng vứt bỏ toàn bộ số sản phẩm Pate Cột Đèn đi sau khi theo dõi thông tin (Nguồn: @phuongthaotran)

Nhiều người đã thu gom các sản phẩm đồ hộp của công ty trên và vứt bỏ (Nguồn: @tiemtaphoamevoi, @phuongthaotran)

Trên MXH, cộng đồng mạng cho rằng thương hiệu đồ hộp này vốn nổi tiếng lâu năm trên thị trường. Các mặt hàng đồ hộp thuộc công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cũng được bày bán nhiều trong siêu thị, tạp hóa,... Do đó, phần đông người tiêu dùng đều cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vì cách làm thiếu trách nhiệm từ phía công ty.

Một số bình luận phẫn nộ, sốc của cộng đồng mạng:

- “Hôm trước nhà mình có mua vài hộp thịt đóng hộp của HALONG CANFOCO ở siêu thị, dự định để trong tủ vài hôm nữa mới dùng để nấu cơm. Nhưng sau khi xem thời sự về việc bắt giữ các đối tượng nhập và buôn bán thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi thì mình sốc hoàn toàn. Không chỉ sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng mà rất nhiều loại đồ hộp khác của thương hiệu này nổi tiếng trên thị trường mà lại làm ăn coi thường sức khỏe người tiêu dùng như vậy. Tôi đã mua về cho cả nhà ăn, cho con cái mình ăn...".

- “Pate Cột Đèn Hải Phòng của thương hiệu này được nhiều người quảng cáo, mình cũng mua theo ăn thử nhưng không thấy hợp khẩu vị lắm. Giờ thì có thông tin này, thật sự vừa hoang mang vừa bức xúc. Một doanh nghiệp to và lâu đời, không nghĩ lại có thể chế biến những sản phẩm không đạt chất lượng như vậy”.

- “Rợn người luôn. Có những con người thật đáng sợ, vì lợi nhuận, vì đồng tiền mà không màng đến sức khỏe cộng đồng. Pate Cột Đèn thì nổi tiếng quá rồi, còn những đồ hộp khác nữa, giờ chắc bỏ thôi không dám ăn nữa”.

- “Biết là công ty này sản xuất đóng hộp Pate Cột Đèn nhưng đây cũng vốn là thương hiệu lâu năm tại Hải Phòng, nhiều bên cũng dùng tên này như một "đặc sản" để kinh doanh. Nhưng sau hôm nay chắc cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Thật sự mất niềm tin quá".