Làn sóng tẩy chay 1 mỹ nhân bất ngờ dâng cao: Nhân cách lẫn diễn xuất đều “âm điểm” netizen đòi đuổi khỏi showbiz

Sportsseoul và một loạt đầu báo lớn của Hàn Quốc mới đây đã đăng tải báo báo về nụ hôn của nữ diễn viên Go Min Si và bạn diễn Kang Hae Neul trong bộ phim Mỹ Vị Yêu Đương. Tưởng đâu đây sẽ là nước đi hay, giúp phim được chú ý hơn trước khi bước vào hồi kết, nào ngờ những bài báo này lại gây ra làn sóng phẫn nộ cực kỳ lớn xoay quanh nữ chính Go Min Si.

Cảnh hôn của Go Min Si và Kang Ha Neul

Cụ thể, thời gian gần đây, giữa thời điểm Mỹ Vị Yêu Đương đang lên sóng, Go Min Si dính bê bối chấn động khi bị một người giấu mặt tố giác là có hành vi bắt nạt, bạo lực với bạn bè thời trung học. Dù công ty đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng đang điều tra, làm rõ mọi việc nhưng làn sóng tẩy chay Go Min Si vẫn vô cùng gay gắt, nhất là khi sau phát ngôn này, phía nữ diễn viên không có thêm động thái nào. Có vẻ như công ty chủ quản của mỹ nhân họ Go quyết định lựa chọn phương án im lặng để câu chuyện tự qua đi. Phương án này ít nhiều cũng có hiệu quả khi suốt thời gian qua, Mỹ Vị Yêu Đương vẫn lên sóng yên ổn cho tới khi những hình ảnh về cảnh hôn của cô và Kang Ha Neul bị đem ra PR khắp các nền tảng.

Hiện tại, khán giả đang phản ứng vô cùng gay gắt trước sự xuất hiện của Go Min Si trong phim. Nhiều người đòi mỹ nhân họ Go giải nghệ và tẩy chay cả dự án Mỹ Vị Yêu Đương. Số khác thì yêu cầu phía nữ diễn viên lập tức làm rõ nghi vấn bạo lực học đường thay vì chỉ có duy nhất 1 lời phủ nhận không bằng chứng cụ thể.

Bình luận của cư dân mạng.

- Không làm rõ vụ bạo lực học đường mà lại đi truyền thông đánh bóng tên tuổi?

- Nếu nghi vấn bạo lực học đường là thật, Go Min Si phải bị loại khỏi ngành giải trí.

- Rốt cuộc thì chuyện bạo lực học đường thế nào rồi?

- Tạm biệt nhé, cổ đáng bị đuổi khỏi ngành vì bạo lực học đường.

- Go Min Si được ai chống lưng vậy trời? Báo chí không ai nhắc về vụ bạo lực học đường nữa?

- Go Min Si phải bị đuổi khỏi ngành giải trí.

- Chưa rõ sự thật ra sao, nhưng nếu đúng là bạo lực học đường thì Go Min Si nên bị cấm hoạt động vĩnh viễn. Còn nếu không, thì phải lên tiếng rõ ràng, càng im lặng càng thiệt cho cô ấy thôi.

Tạo hình của Go Min Si trong phim

Ngoài vụ bạo lực học đường, Go Min Si còn bị chê bai thậm tệ vì màn thể hiện trong Mỹ Vị Yêu Đương. Vốn là một nữ diễn viên trẻ thuộc trường phái thực lực nhưng ở tác phẩm này, cô lại mang tới một màn thể hiện vô cùng hời hợt, từ giọng thoại đến biểu cảm đều "âm điểm". Ngoài nhan sắc xinh đẹp, rất đẹp đôi khi đứng cạnh Kang Ha Neul ra thì Go Min Si hoàn toàn không để lại ấn tượng gì trong lần tái xuất này. Chemistry của cô với bạn diễn cũng không mấy ấn tượng dù Kang Ha Neul đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn. Chính bởi vậy, khi ekip làm phim cố gắng đẩy mạnh truyền thông trước hồi kết bằng cách lan truyền cảnh hôn của hai diễn viên chính, cư dân mạng lại càng ngao ngán, khó chịu.