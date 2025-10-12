Làn sóng tẩy chay 1 mỹ nam dâng cao đỉnh điểm: Up ảnh 18+, làm hại khán giả nhí...

Choi Hyun Wook - nam diễn viên trẻ từng được khen là gương mặt tiềm năng thế hệ mới của màn ảnh Hàn đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội nhất trong sự nghiệp. Chỉ trong một ngày, anh liên tiếp vướng vào hai vụ việc gây phẫn nộ: bị phát hiện theo dõi một tài khoản có khuynh hướng chính trị cực hữu, và ném bóng về phía một em nhỏ khi tham gia lễ khai mạc giải bóng chày. Cả hai sự việc đều khiến hình ảnh nam diễn viên tụt dốc không phanh chỉ trong vài giờ.

Điều khiến công chúng càng giận dữ hơn là cách Choi Hyun Wook xử lý. Khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh ném bóng hướng thẳng về phía khán giả nhí lan truyền chóng mặt, nhiều người chờ đợi một lời xin lỗi trực tiếp và chân thành dành cho đứa trẻ. Thế nhưng, thay vì gặp gỡ hoặc gửi lời xin lỗi công khai hay xin lỗi ngay khi sự việc xảy ra, anh chỉ viết vài dòng qua loa trên ứng dụng fan chat, nơi giao tiếp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Hành động này bị xem là thiếu thành ý, khiến dư luận đặt câu hỏi rằng liệu nạn nhân có nhận được lời xin lỗi thực sự hay không?

Biểu cảm của Choi Hyun Wook khi ném trái bóng về phía một đứa trẻ, trong đoạn clip ghi lại, anh không hề xin lỗi trực tiếp tại sân bóng

Không dừng lại ở đó, cùng ngày, cư dân mạng còn phát hiện tài khoản cá nhân của Choi Hyun Wook theo dõi một trang chính trị cực đoan vốn nổi tiếng với các phát ngôn kỳ thị và bảo thủ. Dù phía nam diễn viên nhanh chóng hủy theo dõi và giải thích rằng đó là “sự cố vô ý”, nhưng niềm tin nơi khán giả gần như đã bị rạn nứt. Với công chúng Hàn Quốc, nơi các thần tượng và diễn viên luôn được xem là hình mẫu chuẩn mực, việc liên tiếp mắc lỗi như vậy là điều khó tha thứ.

Trước khi bị bão chỉ trích, Choi Hyun Wook từng là gương mặt trẻ được săn đón nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất tự nhiên. Anh từng ghi dấu ấn trong Tuổi 25, Tuổi 21, Weak Hero Class 1, D.P. 2, Dưa Hấu Lấp Lánh,... Hình ảnh một nam diễn viên trẻ trung, chân thành từng giúp anh xây dựng lượng fan đông đảo, đặc biệt sau khi đóng cùng Kim Tae Ri trong bom tấn thanh xuân Tuổi 25, Tuổi 21.

Thế nhưng, ánh hào quang không kéo dài lâu. Từ đầu năm 2024, Choi Hyun Wook liên tiếp dính loạt lùm xùm đời tư. Anh từng gây tranh cãi khi đăng ảnh 18+ phản cảm lên tài khoản mạng xã hội, khiến công ty quản lý phải lên tiếng xin lỗi và xóa bài ngay sau đó. Chưa kể Choi Hyun Wook còn bị phát hiện quá khứ ăn chơi, đi bar thác loạn, hút thuốc nơi công cộng,... Điều này khiến hình ảnh anh cố gắng xây dựng kể từ khi vào nghề bị sụp đổ hoàn toàn.

Hình ảnh đi bar khi chưa nổi tiếng

Choi Hyun Wook bị bắt gặp hút thuốc nơi công cộng, điều bị cấm kỵ tại Hàn

Hiện tại, phim mới Notes from the Last Row của Netflix, nơi Choi Hyun Wook đảm nhận vai chính, cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Khán giả đồng loạt kêu gọi loại bỏ anh khỏi dự án. Các bài đăng giới thiệu phim trên mạng xã hội tràn ngập bình luận tiêu cực, thậm chí có người tuyên bố sẽ không xem nếu có Choi Hyun Wook. Chỉ trong một năm, anh từ ngôi sao trẻ được kỳ vọng trở thành biểu tượng thế hệ mới của phim Hàn, Choi Hyun Wook liên tiếp dính phải lùm xùm khiến khán giả nghi ngờ nhân cách thật có muốn cũng không thể che giấu của mỹ nam này.

Choi Hyun Wook (ngoài cùng bên phải) cùng các diễn viên còn lại của Notes from the Last Row

Nguồn: Koreaboo