Làn sóng F2 “hiếm có, khó tìm” của tỷ phú Việt: Người SN 2001 vào top giàu nhất sàn chứng khoán, người kế thừa ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí quan trọng ở hệ sinh thái tỷ đô

Theo Forbes, tính đến tháng ngày 25/9/2025, Việt Nam hiện có 5 tỷ phú USD, đều là các nhà sáng lập tập đoàn tư nhân hàng đầu cả nước: ông Phạm Nhật Vượng (15,4 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (3,5 tỷ USD), ông Trần Đình Long (2,9 tỷ USD), ông Hồ Hùng Anh (2,6 tỷ USD) và ông Nguyễn Đăng Quang (1,2 tỷ USD).

Thế hệ kế cận của các tỷ phú này dần lộ diện trong những năm gần đây nhưng lại lựa chọn các hướng đi khác nhau. Người giữ các chức vụ quan trọng cho thấy sự đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển chung của tập đoàn gia đình, người lại chọn tự chèo lái con thuyền với tham vọng tạo ra dấu ấn cá nhân, vượt qua cái bóng của thế hệ F1.

Những “cậu ấm” giữ chức vụ quan trọng trong nhà tỷ phú Forbes

Lần đầu tiên cậu cả Phạm Nhật Quân Anh được công chúng biết đến là qua lời kể của ông Phạm Nhật Vượng cuối năm 2019, về việc con trai tỷ phú phải miệt mài làm thuê cho bố trong những ngày ở Ukraine. Quan điểm của người giàu nhất Việt Nam là không bắt các con sau này phải ôm việc của bố nhưng vẫn phải “chịu khó lao động, yêu lao động và phải rèn luyện”.

Thời điểm ấy, ông Phạm Nhật Quân Anh chưa lộ diện và chưa có thông tin công khai về chức vụ trong tập đoàn. Theo chia sẻ của Chủ tịch Vingroup, con trai cả tỷ phú “cũng phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, không thể khệnh khạng được”.

4 năm sau, ông Phạm Nhật Quân Anh mới lần đầu xuất hiện với vai trò Phó Tổng giám đốc Khối sản xuất của VinFast trong buổi lễ ký kết với Tập đoàn Marubeni. Kể từ đó, Phạm Nhật Quân Anh cũng xuất hiện nhiều hơn cùng ông Phạm Nhật Vượng trong các sự kiện quan trọng của VinFast. Đáng chú ý nhất là sự kiện đón tiếp cựu Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng năm 2024.

Dấu ấn của Phạm Nhật Quân Anh còn nằm ở kết quả kinh doanh đột phá của hãng xe này khi VinFast đã bàn giao hơn 90.000 ô tô điện tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025, tạo khoảng cách lớn so với các đối thủ phía sau.

Phạm Nhật Quân Anh sở hữu cổ phiếu Vingroup từ cuối năm 2023 sau khi hoàn tất mua vào 150.000 cổ phiếu VIC theo hình thức lựa chọn cho người lao động (ESOP) của tập đoàn.

Bên cạnh đó, cậu cả của tỷ phú Vượng cùng em trai Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người đang sở hữu 5% cổ phần trong Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinMotion và Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Phạm Nhật Minh Hoàng lần đầu lộ diện trong chuyến đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại nhà máy VinFast Hải Phòng khi mới bước sang tuổi 24. Con trai thứ 2 của tỷ phú từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm.

Năm 2024, Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future, doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện tự lái và mua bán xe điện VinFast.

Theo công bố từ công ty này, Green Future đã trở thành nhà cho thuê xe số một tại Việt Nam chỉ sau 4 tháng thành lập, với hơn 3.238 xe đang lăn bánh trên khắp mọi miền đất nước và vượt xa các đơn vị khác trên thị trường. Cuối tháng 2/2025, vốn điều lệ của Green Future đã tăng gấp 10 lần so với thời điểm thành lập, từ 200 tỷ lên 2000 tỷ chỉ sau hơn 7 tháng. Ngoài Green Future, Phạm Nhật Minh Hoàng còn là cổ đông sáng lập, giữ 5% vốn tại Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures.

Những lần xuất hiện hiếm hoi của Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng đều ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, từ Lễ trao giải VinFuture 2024, bữa ăn phở Bát Đàn với CEO Nvidia Jensen Huang đến Lễ khai mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra cuối tháng 8 vừa qua.

Có thể thấy, dù không giữ chức vụ trong HĐQT Tập đoàn Vingroup, “chưa ôm việc của bố” nhưng hai con trai tỷ phú đang giữ nhiều vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp chiến lược của tập đoàn này.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng từng nhắc về con trai cả Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn) với cách giáo dục để con phát triển tự chủ theo sở trường và đam mê. Tuy vậy, nữ doanh nhân vẫn có sự kỳ vọng: “...Tôi cũng may mắn là bạn ấy học giỏi và tự lập. Sau này nếu bạn ấy kế nghiệp được thì tốt” .

Trong 4 người con của Chủ tịch Vietjet, Tommy Nguyễn là người duy nhất đã xuất hiện trước truyền thông và nắm giữ cổ phiếu Vietjet. Cậu cả nhà tỷ phú Phương Thảo được biết đến bởi vai trò nhà sáng lập, start-up công nghệ chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa siêu tốc Swift247.

Ý tưởng này được Tommy Nguyễn ấp ủ từ trước khi nhập học Đại học Oxford (Anh) danh giá. Sau đó doanh nghiệp này chính thức ra mắt vào năm 2019, hợp tác cùng Vietjet và Grab với tham vọng bước ra châu Á cùng slogan “ship nước rút, kịp từ phút”. Swift247 từng được giới thiệu cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay và giao tận tay người nhận chỉ trong 24 giờ đồng hồ.

Đến cuối năm 2020, vốn điều lệ của Swift247 được tăng lên 47 tỷ đồng, chuyển từ mô hình Công ty TNHH sang công ty cổ phần trong đó Vietjet là cổ đông chi phối nắm 67% vốn. Từ quý 2/2021, Swift247 có tên trong danh sách các công ty con của Vietjet.

Ông Tommy Nguyễn sau đó bắt đầu cùng tỷ phú Phương Thảo tham gia nhiều sự kiện, đàm phán với loạt đối tác lớn. Trong đó có hội nghị của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp lớn về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước diễn ra tháng 9/2024 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì với sự góp mặt của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 12 doanh nghiệp tư nhân.

Tháng 1/2025, Tommy Nguyễn đã cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Vietjet gặp gỡ hàng loạt đối tác chiến lược đến từ nhiều nơi trên thế giới trong sự kiện “Friends of Vietnam Summit” tại Mỹ. Cậu cả nhà tỷ phú hàng không đang sở hữu 69.145 cổ phiếu VJC, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

Người tự ‘chèo lái’ con thuyền của riêng mình

Bên cạnh việc cùng bố mẹ xây dựng công ty gia đình, không ít cá nhân lựa chọn con đường kinh doanh riêng. Thiếu gia kín tiếng của Tập đoàn Hoà Phát là một điển hình.

Sinh năm 1996, con trai “vua thép” Trần Đình Long, Trần Vũ Minh hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong. Năm 2019, ông Minh gây chú ý khi xuất hiện với tư cách Giám đốc công ty Đại Phong - doanh nghiệp lần đầu mua 1 triệu cổ phiếu HPG.

Có công ty riêng, ông Trần Vũ Minh không nắm giữ bất kỳ chức vụ gì tại tập đoàn của gia đình. Song theo theo thống kê, ông Minh sở hữu 176 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 2,76% cổ phần. Song song với đó, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong do ông Minh làm Giám đốc cũng đang sở hữu 3,6 triệu cổ phiếu HPG.﻿

Ngoài Trần Vũ Minh, ông Trần Đình Long còn có cô con gái Trần Huyền Linh. Tuy nhiên theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, bà Trần Huyền Linh không sở hữu cổ phiếu nào ở Hoà Phát.

Trước đó, ông Trần Đình Long đã đưa ra nhiều quan điểm liên quan đến việc giáo dục, quản lý con cái. Ông cho biết các thế kế tiếp của Hoà Phát cũng vào làm tại tập đoàn như những người bình thường, vươn lên được hay không là do bản thân chứ không phải được bố mẹ hỗ trợ.

Song Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng không giấu được mong muốn các con của mình và con của các thành viên trong hội đồng quản trị tiếp nối cha anh đi trước, nhằm đưa tập đoàn ngày một phát triển.

Một thiếu gia khác cũng không nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong tập đoàn của gia đình, đó là con trai của Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Anh Minh. Theo thông tin được thể hiện trong bản thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Masterise, ông Minh là Tổng giám đốc Masterise Group kể từ giữa tháng 1 năm nay.

Tiếp tục, đến tháng 4, ông Minh thu hút sự chú ý khi góp vốn thành lập công ty blockchain với tên gọi 1Matrix. Trên website, công ty này giới thiệu hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu tiên tiến (blockchain).

Dù không nắm giữ vị trí nào tại Techcombank, song vị thiếu gia này sở hữu lượng lớn cổ phiếu TCB, 344 triệu cổ phiếu, tương đương 4,87% vốn Techcombank.

Ngoài Hồ Anh Minh, Chủ tịch Techcombank còn có cô con gái Hồ Thuỷ Anh, sinh năm 2001. Dù chỉ mới 24 tuổi và chỉ được biết đến thông qua các thương vụ mua bán cổ phiếu song ái nữ này đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu TCB.

“Công chúa” Techcombank bắt đầu mua cổ phiếu TCB từ tháng 7/2021 với 22,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với 1.100 tỷ đồng. Từ đó đến nay, số lượng cổ phiếu do cô nắm giữ đã tăng lên 344 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9% vốn điều lệ.

Theo thị giá chốt phiên ngày 5/9/2025, ước tính tài sản chứng khoán của Thuỷ Anh là 13.600 tỷ đồng, đứng thứ 12 trong danh sách top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong danh sách 5 tỷ phú của Việt Nam do Forbes công bố, có lẽ duy nhất các con của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan là không có thông tin nào liên quan đến chức vụ đang nắm giữ tại tập đoàn gia đình hay công ty riêng.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có 3 người con. Song chỉ có cô con gái Nguyễn Yến Linh đang sở hữu 8,5 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng 0,59% vốn điều lệ.