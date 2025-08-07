Lan Phương nói lý do mâu thuẫn chồng Tây: "Tôi khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã hé lộ lí do ly thân với chồng Tây và những mâu thuẫn với chồng.

Lan Phương

Cô bật khóc nói: "Câu chuyện của tôi phức tạp hơn rất nhiều, nhưng tôi không nói ra được. Tôi không muốn nói quá sâu những điều không tốt về chồng mình. Tôi không muốn để con tôi sau này xem được lại nghĩ không tốt về bố nó.

Tôi trầm cảm sau sinh vì phải chịu quá nhiều áp lực việc sinh con, chăm con. Tôi sinh em bé khi tôi chỉ có một mình, không có chồng bên cạnh.

Nhiều người nghe tôi nói vậy sẽ nghĩ là chuyện bình thường, ngày xưa nhiều phụ nữ cũng phải sinh con một mình. Nhưng đó là thời ngày xưa, không thể áp đặt thời đó vào ngày nay để coi việc đó là bình thường.

Nhiều người phụ nữ ngày nay đều hiểu được cảm giác của tôi khi đã mang bầu to gần sinh nhưng chồng lại đi xa, không ở bên mình và mình phải chống chọi với việc mang thai, sinh nở một mình.

Những người phụ nữ đã làm mẹ ở thời hiện đại này sẽ đồng cảm với tôi hơn đàn ông hoặc những người thế hệ trước.

Tôi chỉ nói sơ qua lý do vì sao tôi lại trầm cảm. Trong thời gian mang bầu, tôi cũng có nhiều bất đồng quan điểm với chồng.

Từ lúc mang bầu tới khi con tôi lớn, tôi khóc rất nhiều. Tôi khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con. Tôi cũng đang phải kiểm soát để không khóc.

Lúc mang bầu, cảm giác của tôi như tàu lượn siêu tốc, đang bình thường nhưng chỉ vì một bất đồng quan điểm là tôi bật khóc, khóc rất nhiều. Dù trong đầu tôi đã tự dặn mình là không được khóc nữa, khóc quá nhiều rồi, nếu cứ khóc thì con sẽ cảm nhận được, sẽ ảnh hưởng đến con.

Nhưng sau khi ngừng khóc, tôi lại nghĩ được trong đầu rằng mọi thứ vẫn ổn, tôi cần tích cực hơn. Thế là tôi lại cười, lại bật nhạc lên nghe, không ai biết tôi vừa khóc. Tôi phải làm sao để mình vui lên, để con quên đi được rằng tôi vừa khóc.

Việc khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc cứ diễn ra liên tục. Tôi khóc liên tục, ít thì hai ba ngày một lần, nhiều thì có khi hàng ngày, ngày nào cũng khóc".