Lan Phương bật khóc, Hồng Đăng vắng mặt trong họp báo phim mới giờ vàng

Đây là dòng phim chất lượng cao, có độ dài từ 16-20 tập được chú trọng đầu tư với những đề tài, thể loại ít được khai thác hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện, dám thể nghiệm cách kể chuyện mới mẻ, nhân vật độc đáo, chú trọng nâng cao trải nghiệm cảm xúc người xem.

Ba bộ phim được lựa chọn khởi đầu cho dòng phim chất lượng miniseries là Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy, Lời hứa đầu tiên của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Lửa trắng của đạo diễn Bùi Quốc Việt.

Ê-kíp 3 đoàn phim trong buổi họp báo ra mắt chiều 22/1

Đồng hồ đếm ngược là tác phẩm thu hút nhiều sự chú ý bởi nội dung mới lạ và dàn diễn viên danh tiếng gồm Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, Bình An... Ngoài ra, một số hình ảnh hậu trường do ê-kíp đăng tải hé lộ khoảnh khắc diễn viên Hồng Đăng xuất hiện ở bối cảnh quay.

Phim kể về hành trình của Thành (Thanh Sơn đóng), một thanh niên loay hoay đủ nghề ở thành phố để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Thế nhưng cùng lúc ước mơ sụp đổ, bạn gái quay lưng, làm mất khoản tiết kiệm cả đời của mẹ, Thành bị khủng hoảng, trong phút cực đoan, anh tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng Coddy, chú chó Thành chuộc từ lò mổ đã cứu sống anh.

Sau biến cố, Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Có điều, món quà tưởng như siêu năng lực ấy lại trở thành gánh nặng khi Thành phát hiện thời gian sống của người mẹ anh vô cùng yêu thương chỉ còn được tính bằng ngày.

Thanh Sơn sẽ có bạn diễn là chú chó Coddy trong phim Đồng hồ đếm ngược

Chia sẻ về vai diễn lần này, Thanh Sơn dí dỏm nói: "Bạn diễn của tôi là chú chó Coddy nên vai diễn lần này khá đặc biệt. Đôi khi tôi phải tự tưởng tượng ra giọng nói, tính cách của Coddy để có thể hoàn thành vai diễn tốt nhất. Trước đó, tôi phải sống cùng Coddy khoảng 1 tháng. Tôi là người cho Coddy ăn, tắm cho Coddy...".

Lan Phương thì cho biết Đồng hồ đếm ngược là bộ phim đầu tiên cô trở lại với diễn xuất sau 2 năm nghỉ mang bầu và sinh con. Theo nữ diễn viên, cô quay phim này trước cả Gió ngang qua khoảng trời xanh. Khi đọc kịch bản, Lan Phương cảm thấy nhân vật của mình rất thú vị nên vô cùng hứng thú. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới đạo diễn vì đã trao cho cô cơ hội được diễn vai này.

Lan Phương bật khóc chia sẻ: "Nếu mọi người có biết một chút về thông tin của Phương thì Phương đã trải qua một khoảng thời gian cũng khá là khó khăn, nhưng bộ phim này giống như là sự chữa lành.

Lan Phương xúc động chia sẻ trong họp báo

Mỗi lần đến trường quay, Phương đặt mọi thứ lại đằng sau, không còn chút nào căng thẳng, mệt mỏi. Phương cảm thấy mình rất là tươi mới, chỉ tập trung vào vai diễn, bạn diễn, bối cảnh quay và hướng dẫn của đạo diễn mà thôi. Tất cả là một trải nghiệm thật sự ngọt ngào và khiến Phương rất hạnh phúc".

Cũng tại họp báo, khi được hỏi về việc diễn viên Hồng Đăng có tham gia phim Đồng hồ đếm ngược hay không, đạo diễn Bùi Tiến Huy từ chối trả lời cụ thể. Anh chỉ đưa ra những lời nhận xét về Hồng Đăng qua góc độ cả nhân. Theo nam đạo diễn, Hồng Đăng là người trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

“Năm 2010, Hồng Đăng hợp tác với tôi lần đầu trong phim Cầu vồng tình yêu . Bạn ấy là diễn viên giỏi, nhất là trong thể loại phim tình cảm, đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt. Hồng Đăng cũng chuyên nghiệp, đó là điều tôi đánh giá được sau 7 lần làm phim chung. Gần nhất, ở phim Thương ngày nắng về , Hồng Đăng từ Tây Ban Nha vẫn thu tiếng gửi về để hoàn thiện tập cuối”, Bùi Tiến Huy chia sẻ.

Hồng Đăng ở hậu trường phim Đồng hồ đếm ngược

Nam đạo diễn cũng cho biết thêm nếu có trường hợp Hồng Đăng đóng phim nào đó của VFC, nghĩa là phim đó rất cần Hồng Đăng. "Việc Hồng Đăng trở lại màn ảnh là cái duyên, mong khán giả mở lòng đón nhận", anh nói.

Nếu Đồng hồ đếm ngược là hành trình giữa sinh - tử, thì Lời hứa đầu tiên mở ra một thế giới hoàn toàn khác: câu chuyện phía sau đời sống của những người đẹp - đề tài lần đầu tiên được khai thác trực diện trong phim truyền hình Việt. Phim sở hữu nhiều gương mặt trẻ như Huyền Trang, Linh Sơn, Mỹ Duyên, Việt Hoàng,...hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho khán giả yêu mến phim truyền hình.

Một bộ phim khác cũng nằm trong dòng phim chất lượng Miniseries là Lửa trắng . Bộ phim mở ra một thế giới ngầm - nơi đường dây ma túy hoạt động như một tập đoàn đa cấp toàn cầu, nơi ma túy không còn là "cái chết trắng" quen thuộc, mà mang dáng hình mới: tinh vi hơn, thời thượng hơn, nguy hiểm hơn. Dàn diễn viên cũng là một điểm cộng của Lửa trắng khi quy tụ những gương mặt tên tuổi như Thu Quỳnh, Duy Hưng, Việt Hoa, NSƯT Hồ Phong...