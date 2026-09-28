Lan Ngọc được tình tin đồn ghé thăm tận phim trường, nhà trai nói đúng 1 câu mà netizen bàn tán "đẩy thuyền"

Tương tác của Lan Ngọc và mỹ nam này gây chú ý.

Chị Chị Em Em 3 là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ninh Dương Lan Ngọc sau một thời gian vắng bóng. Sau khi chính thức công bố sự xuất hiện của nữ diễn viên, ê-kíp phim cũng bắt đầu lần lượt đăng tải những clip hậu trường có sự góp mặt của cô, hé lộ phần nào hình ảnh Lan Ngọc trong vai diễn mới. Trong số đó, một khoảnh khắc mới đây nhanh chóng được khán giả chú ý khi S.T Sơn Thạch bất ngờ xuất hiện tại phim trường để thăm cô.

Lan Ngọc trở lại màn ảnh với Chị Chị Em Em 3

Không đến tay không, S.T còn mang theo cả một xe đồ ăn để gửi tặng Lan Ngọc và ê-kíp Chị Chị Em Em 3. Khi nam ca sĩ vừa tới nơi, ekip còn vui vẻ giục anh vào gặp Lan Ngọc. Tuy nhiên, lúc này nữ diễn viên đang tranh thủ ngủ ngay tại phim trường. Thấy cảnh tượng này, S.T chỉ nói một câu: “Đang ngủ vô gọi luôn hả, thôi tội nghiệp lắm.” Một câu nói đơn giản nhưng lập tức khiến dân mạng thích thú. Nhiều cư dân mạng cho rằng anh rất tinh tế và quan tâm đến sức khỏe của Lan Ngọc khi biết cô đang nghỉ ngơi sau thời gian quay phim vất vả. Sự quan tâm này càng gây thích thú khi S.T và Lan Ngọc vốn đã vướng tin đồn hẹn hò kéo dài nhiều năm.

S.T mang theo xe đồ ăn để ủng hộ Lan Ngọc

Anh ngại không muốn gọi vì Lan Ngọc đang nghỉ ngơi

Ngay sau khi phát hiện sự có mặt của S.T Sơn Thạch, Lan Ngọc dù vẫn còn ngái ngủ vẫn chào người bạn thân. Nữ diễn viên thậm chí vừa nhắm mắt vừa hát ca khúc mới của nam ca sĩ khiến màn gặp gỡ càng trở nên hài hước. Không có bất kỳ màn tương tác quá mức nào, nhưng sự tự nhiên giữa hai người vẫn đủ khiến dân mạng liên tục gọi tên chiếc thuyền S.T - Lan Ngọc.

Lan Ngọc hát bài mới của S.T ngay cả khi còn ngái ngủ

S.T Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc vốn đã thân thiết từ nhiều năm trước. Hai người từng cùng góp mặt trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, sau đó tiếp tục hợp tác trong Cô Ba Sài Gòn. Trong thời gian làm việc chung, cả hai có nhiều tương tác thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau và không ít lần khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ thực sự. Cả hai sau đó nhiều lần phủ nhận chuyện yêu đương. Lan Ngọc từng khẳng định cô và S.T chỉ là những người bạn tốt, dù trong một lần xuất hiện trên truyền hình, nữ diễn viên từng gọi mối quan hệ giữa hai người là “trên cả bạn bè”.

Lan Ngọc - S.T thân thiết qua những bộ phim đóng chung

Về Chị Chị Em Em 2, sau khi công bố sự xuất hiện của Lan Ngọc, ê-kíp bắt đầu hé lộ nhiều hơn về quá trình cô làm việc trên phim trường. Trong phim, Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, một cô gái 26 tuổi. Nhân vật này được đặt trong mối quan hệ phức tạp với Thị Mầu do Kỳ Duyên và Thị Nương do Chi Pu đảm nhận. Bộ phim lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, tiếp tục khai thác màu sắc tâm lý, giật gân với những bí mật phía sau các mối quan hệ tưởng như bình thường. Sự trở lại của Lan Ngọc vì thế đang là một trong những điểm được khán giả quan tâm nhất của dự án. Đáng chú ý, dù đã công bố nữ diễn viên từ khá sớm, Chị Chị Em Em 3 hiện vẫn chưa tung quá nhiều hình ảnh chính thức về Lan Ngọc. Phần lớn những gì khán giả được nhìn thấy mới dừng ở các đoạn clip hậu trường và một vài khoảnh khắc hé lộ tạo hình.

Tạo hình của Lan Ngọc trong sự kiện ra mắt Chị Chị Em Em 3

Chính sự bí mật này càng khiến vai Thị Liễu trở nên đáng tò mò. Sau một thời gian không xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lan Ngọc sẽ trở lại với một hình tượng mới như thế nào vẫn là câu hỏi được bỏ ngỏ.