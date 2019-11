Lan Khuê lộ diện sau 3 ngày sinh quý tử đầu lòng cho ông xã doanh nhân

Lan Khuê mới đây đã chính thức lộ diện sau 3 ngày kể từ khi sinh quý tử. Nữ siêu mẫu chia sẻ hình ảnh rạng rỡ xuất hiện cùng con trai và ông xã lên trang cá nhân. Cô được ông xã John Tuấn Nguyễn đón về nhà nghỉ ngơi sau 3 tuần chăm sóc tại bệnh viện.



Trước đó, ông xã Lan Khuê - doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã thông báo tin vui vừa đón con trai đầu lòng chào đời trên trang cá nhân.

Ngoài hình ảnh ôm thiên thần nhỏ, John Tuấn Nguyễn còn gửi lời nhắn nhủ đầy tình cảm tới quý tử: "And just like that, our lives will never be the same. Mom and dad love you, Connor" (Tạm dịch: Và cứ như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ giống nhau.

Bố mẹ yêu con, Connor). Ngay sau tin vui này được chia sẻ, rất đông bạn bè và người hâm mộ đều gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn. Sau hơn 1 năm về chung nhà và bao ngày chờ đợi, cuối cùng vợ chồng Lan Khuê đã đón chào thiên thần nhỏ.

Trước đó, trên trang cá nhân, người đẹp làm bạn bè và khán giả cũng phải nóng lòng khi liên tục nhắn nhủ con trai sắp chào đời: "Ngày nào mami cũng sẵn sàng tươi vui vậy nè mà hoài chưa ra nữa baby", "Tuần 40 rồi baby ơi, ra đi nào".