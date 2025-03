Lần đầu tiên Volvo làm một việc tại Việt Nam, nhấn mạnh ưu tiên số một mà không ai có thể chối cãi

Volvo, thương hiệu xe hơi danh tiếng từ Thụy Điển, đã tổ chức sự kiện Test Drive "SafeXpert Driving Experience" cuối tuần vừa rồi tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này mang chương trình trang bị kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn đến với người dân Việt Nam.

Chương trình đặc biệt nhấn mạnh vào việc đào tạo thực hành lái xe an toàn, qua đó các tình huống mô phỏng thực tế được các chuyên gia Volvo soạn thảo, giả định các thói quen lái xe và điều kiện giao thông tại Việt Nam. Theo đó, từ đánh lái theo sa hình để cảm nhận tay lái, bài thử phanh, và đánh lái, người tham gia lần lượt được chứng kiến hầu hết các dòng xe Volvo đang có mặt tại Việt Nam như S90, XC40, XC60, XC90 hay mẫu xe điện EC40.

“Thông qua các tình huống mô phỏng như tăng tốc và phanh khẩn cấp, slalom tốc độ cao, điều khiển xe trong đường phố chật hẹp, và lái thử dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp, người tham gia sẽ được trang bị những kỹ năng quan trọng: tư thế lái đúng chuẩn, vị trí cầm vô lăng tối ưu, kỹ thuật đánh lái và cách xử lý tình huống khẩn cấp…”, anh Nguyễn Hồng Vinh (Giám đốc chuyên môn sự kiện) cho hay.

Volvo tổ chức sự kiện Test Drive tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội).

Anh Nguyễn Mạnh Thắng, giám đốc Whatcar đánh giá, Volvo đang không chỉ tập trung vào bán hàng tại Việt Nam mà thể hiện trách nhiệm xã hội bằng việc đào tạo, nâng cao kỹ năng tay lái cho chính khách hàng của mình để mọi người lái xe an toàn hơn.

Anh cũng không khỏi ngạc nhiên và bị thuyết phục bởi công nghệ an toàn của Volvo sau khi trải nghiệm mẫu S90 T8 Recharge. “Sự can thiệp tinh tế của hệ thống điện tử Volvo trong các tình huống lái mang đến sự an toàn cho người lái mà không gây cảm giác sợ hãi”, anh Mạnh Thắng chia sẻ.

Các bài tập kỹ năng được thực hiện với sự hướng dẫn và giám sát của các chuyên gia kỹ thuật.

Toàn bộ chương trình trải nghiệm được thiết kế dựa trên điều kiện của giao thông Việt Nam.

Nguyễn Hồng Vinh - Giám đốc chuyên môn sự kiện hướng dẫn người lái trước khi trải nghiệm và thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Công nghệ an toàn theo cách riêng của Volvo

“An toàn là từ nghe khôn khan. Nhưng an toàn nó là từ vô cùng ý nghĩa cho bản thân bạn và cả người thân của bạn”, đại diện Volvo nhấn mạnh.

Một chiếc xe sang với nội thất bọc da cao cấp, khả năng tăng tốc như siêu xe sẽ là trọn vẹn nếu nó có thể bảo vệ được chủ nhân trong những tình huống nguy hiểm. Rõ ràng, sự hào nhoáng bên ngoài không phải là tất cả trên chiếc xe sang, mà an toàn cho người trên xe và cả người bên ngoài mới là ưu tiên số một.

Từ những năm 1970, Volvo thành lập trung tâm nghiên cứu về an toàn tại Thụy Điển để thu thập các dữ liệu về những vụ tai nạn, mức độ chấn thương của hành khách. Qua hàng thập kỷ, hãng xe này cho biết đã phân tích hơn 50.000 chiếc xe gặp nạn, hơn 80.000 người liên quan để hướng đến mục đích: tạo ra những chiếc xe an toàn hơn. Hãng cho biết họ không muốn đề cao số lượng công nghệ an toàn có trên xe, thay vào đó là những hiệu quả mà chúng tạo ra khi xe gặp nạn.

Điều đáng nói là những phát minh của Volvo luôn được chia sẻ, tạo nên sự thay đổi trong ngành ô tô.

Khi ra đời năm 1959, thế giới chưa đón nhận dây an toàn. 60 năm sau, hơn một triệu sinh mạng được cứu sống, chỉ nhờ một cái ấn chốt.

Nhờ phát minh của kỹ sư Volvo Nils Bohlin, số người chết vì tai nạn đã giảm đáng kể. Volvo đã sử dụng dây an toàn ba điểm trên chiếc PV544 trước khi trở thành bắt buộc trên mỗi chiếc xe hơi. Để đảm bảo mọi chiếc xe đều có thể được trang bị dây an toàn ba điểm, Volvo đã từ bỏ quyền sở hữu bằng sáng chế, từ đó tới nay dây an toàn ba điểm trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mọi dòng xe của các hãng.

Các chuyên gia hỗ trợ kỹ năng lái an toàn cho người điều khiển xe.

Luôn có ranh giới rất nhỏ giữa sự tiện ích của các tính năng an toàn chủ động và với sự thoải mái của người lái xe, cùng các trải nghiệm lái. Thế nhưng Volvo chấp nhận điều đó để cứu mạng người. Thay vì trải nghiệm tốc độ, Volvo đặt giới hạn tối đa 180 km/h cho tất cả các mẫu xe từ đời 2021 trở đi, dù là sedan S60 mạnh 249 mã lực, hay XC90 mạnh 462 mã lực. Hàng ghế sau vẫn chỉnh cơ truyền thống, bởi theo hãng, những người gặp nạn có thể thoát ra ngoài dễ dàng hơn, hoặc đội cứu hộ dễ dàng thay đổi vị trí ghế để cứu người, không phụ thuộc vào hệ thống điện trên xe có đang hoạt động hay không.

Như một biểu tượng an toàn trên đường phố, Volvo đã “hái quả ngọt”. Tập đoàn này đã ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ các hoạt động kinh doanh trọng tâm, đạt 25,6 tỷ SEK (tương đương khoảng 60.000 tỷ VND) năm 2023. Tổng doanh thu cũng ghi nhận con số cao kỷ lục với 399,3 tỷ SEK (hơn 937.000 tỷ VND), với doanh số toàn cầu cán mốc 708.716 xe.