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Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu 4 công trình điện khổng lồ: Cao bằng tòa nhà 15 tầng, nặng tương đương 20 chiếc máy bay Boeing 777

Ngọc Điệp
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Đây là lần đầu tiên một công trình điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được xuất khẩu sang châu Âu.

- Ảnh 1.

Ảnh: PTSC

Ngày 12/9, PTSC M&C, trực thuộc Tổng công ty PTSC, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, đã cùng các đối tác tổ chức Lễ hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2.

4 trạm biến áp ngoài khơi Made in Vietnam, mỗi khối cao bằng tòa nhà 15 tầng, nặng tương đương 20 chiếc máy bay Boeing 777, được coi là trái tim năng lượng của trang trại điện gió Baltica 2. PTSC M&C đã thực hiện trong gần 2 năm qua.﻿

Đây là lần đầu tiên một công trình điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được xuất khẩu sang châu Âu.

- Ảnh 2.

Ảnh: PTSC

Baltica 2 là dự án điện gió ngoài khơi do Ørsted (Đan Mạch) và PGE (Ba Lan) hợp tác phát triển tại biển Baltic, ngoài khơi Ba Lan. Dự án có công suất khoảng 1.500 MW, gồm 107 turbine gió và 4 trạm biến áp ngoài khơi, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027. Mỗi trạm biến áp có công suất 375 MW, đảm nhiệm thu gom điện từ các turbine và truyền tải vào bờ, góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo quy mô lớn cho Ba Lan.

Tháng 6/2023, liên danh Semco Maritime - PTSC M&C được trao hợp đồng EPC cho 4 trạm biến áp, đảm nhận từ thiết kế, mua sắm, thi công đến chạy thử. Tổng khối lượng các trạm cùng khung đỡ mô-đun khoảng 16.000 tấn. PTSC M&C tổ chức chế tạo, lắp đặt hoàn thiện và chạy thử trên bờ tại Việt Nam.

- Ảnh 3.

Ảnh: PTSC

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Từ lễ cắt thép đầu tiên ngày 27/11/2024, PTSC M&C triển khai đồng thời 4 công trình trọng điểm, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ. Để phục vụ tối ưu cho quá trình thi công, doanh nghiệp đã chủ động san lấp, gia cố mặt bằng sản xuất, đồng thời quy hoạch kho bãi và đồng bộ hóa hệ thống thiết bị. Trong giai đoạn cao điểm, dự án huy động hơn 2.000 lao động trực tiếp cùng khoảng 200 nhân sự gián tiếp. Đến tháng 4/2026, dự án đạt mốc 5 triệu giờ làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn mất ngày công lao động.

Tại biển Baltic, các trạm biến áp sẽ được lắp đặt trên móng, đấu nối, kiểm tra và chạy thử trước khi kết nối với các turbine và hệ thống truyền tải vào bờ.

Tags

PTSC M&C

điện gió ngoài khơi

châu âu

Việt Nam

công trình điện gió

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