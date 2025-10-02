Lần đầu tiên, Việt Nam tự chủ 100% công trình quốc tế dài 3.900km, trang bị công nghệ tối tân bậc nhất

Đáp án đúng là: B. Dài hơn 3.900 km từ Đà Nẵng đến ASEAN
Giải thích: VSTN là tuyến truyền dẫn hoàn toàn trên đất liền, dài hơn 3.900 km, kết nối từ Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực ASEAN, được khai trương ngày 4/8/2025, đánh dấu tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%, giúp khắc phục hạn chế của cáp biển thường xuyên gặp sự cố.
Đáp án đúng là: D. Ghép kênh theo bước sóng DWDM
Giải thích: VSTN sử dụng công nghệ ghép kênh theo bước sóng DWDM, với mỗi bước có dung lượng tối thiểu 300 Gbps, giúp truyền tải dữ liệu lớn một cách hiệu quả, phù hợp với các dịch vụ số hiện đại như Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, AI và tài chính số.
Đáp án đúng là: A. Sự cố thường xuyên và thời gian khắc phục lâu
Giải thích: Từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp quang biển ghi nhận gần 40 sự cố, trung bình 10 lỗi mỗi năm, đôi khi bốn trên năm tuyến đồng loạt hỏng dẫn đến mất 75% dung lượng; VSTN giúp kiểm soát toàn trình, giảm rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế và kịp thời xử lý sự cố mà không phụ thuộc bên ngoài.
Đáp án đúng là: C. 4 Tbps mở rộng 12 Tbps cho dịch vụ số
Giải thích: Tổng dung lượng thiết kế toàn tuyến VSTN là 4 Tbps, có thể mở rộng lên 12 Tbps hoặc cao hơn, phục vụ nhu cầu truyền tải dữ liệu lớn cho các dịch vụ như Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, AI, tài chính số và hội nghị trực tuyến, góp phần đa dạng hóa kết nối ra thế giới.
Đáp án đúng là: B. Đa dạng hóa kết nối và tăng dự phòng
Giải thích: VSTN đóng vai trò như "van an toàn" trong hệ sinh thái số quốc gia, đa dạng hóa kết nối ra thế giới, tăng khả năng dự phòng cho hạ tầng viễn thông, đảm bảo tự chủ công nghệ, kiểm soát toàn trình và hỗ trợ chiến lược phát triển đa phương thức từ đất liền, qua biển tới không gian, đặc biệt trong tình huống bất thường do thiên tai.