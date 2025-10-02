Lần đầu tiên, Việt Nam tự chủ 100% công trình quốc tế dài 3.900km, trang bị công nghệ tối tân bậc nhất

Giải thích: VSTN là tuyến truyền dẫn hoàn toàn trên đất liền, dài hơn 3.900 km, kết nối từ Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực ASEAN, được khai trương ngày 4/8/2025, đánh dấu tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%, giúp khắc phục hạn chế của cáp biển thường xuyên gặp sự cố.

Đáp án đúng là: B. Dài hơn 3.900 km từ Đà Nẵng đến ASEAN

A. Sử dụng cáp biển kết nối toàn cầu sai B. Dài hơn 3.900 km từ Đà Nẵng đến ASEAN đúng C. Do nước ngoài làm chủ hoàn toàn sai D. Dung lượng tối đa chỉ 1 Tbps sai

Hỏi 1: Hệ thống cáp đất quốc tế VSTN của VNPT có đặc điểm gì nổi bật?

Giải thích: VSTN sử dụng công nghệ ghép kênh theo bước sóng DWDM, với mỗi bước có dung lượng tối thiểu 300 Gbps, giúp truyền tải dữ liệu lớn một cách hiệu quả, phù hợp với các dịch vụ số hiện đại như Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, AI và tài chính số.

Hỏi 2: Công nghệ chính được sử dụng trong tuyến cáp VSTN là gì?

Giải thích: Từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp quang biển ghi nhận gần 40 sự cố, trung bình 10 lỗi mỗi năm, đôi khi bốn trên năm tuyến đồng loạt hỏng dẫn đến mất 75% dung lượng; VSTN giúp kiểm soát toàn trình, giảm rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế và kịp thời xử lý sự cố mà không phụ thuộc bên ngoài.

Đáp án đúng là: A. Sự cố thường xuyên và thời gian khắc phục lâu

A. Sự cố thường xuyên và thời gian khắc phục lâu đúng B. Dung lượng thấp và chi phí vận hành cao sai C. Kết nối chậm và không ổn định sai D. Phụ thuộc vào thời tiết địa phương sai

Hỏi 3: VSTN được thiết kế để khắc phục hạn chế nào của cáp biển?

Hỏi 4: Dung lượng thiết kế của tuyến cáp VSTN và ứng dụng chính là gì?

A. 6 Tbps dành riêng cho quân sự sai B. 2 Tbps cố định cho truyền hình sai C. 4 Tbps mở rộng 12 Tbps cho dịch vụ số đúng D. 1 Tbps chỉ dùng cho dữ liệu nội địa sai